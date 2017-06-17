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百人南方澳划船宣揚保育 盼「海鯖迴家」

2017-06-17  18:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣南方澳鯖魚被過度捕撈，環保人士發起的「海鯖迴家」活動，今進行「百舟齊發」宣誓，約100名捐款者在南方澳情人灣，划獨木舟宣示要保護海洋資源，活動發起人廖大瑋表示，活動募資已達50萬元，將用來拍紀錄片，宣揚海洋保育；參與活動的海洋大學體育老師陳建文表示，挑戰黑潮跟宣揚保育一樣難，這條路需更多人關心。

南方澳漁產豐富，鯖魚更是主要魚貨，年產量占全國8成，每年2、3月鯖魚群聚蘇澳外海繁殖，漁民經常能大豐收，但量多價跌，一年保撈約2000多噸，今年每公斤平均拍賣價僅17元，廖大瑋與等人鑒於鯖魚量多價跌，憂心長此以往，漁民不但不賺錢，反而還導致海洋資源匱乏，因此發起「海鯖迴家」活動，希望喚起社會對海洋保育的重視。

活動在網路上募款，捐款全數用來在全台各地辦理36場演講，6場划獨木舟親水體驗，藉此宣揚海洋保育，至今已募集50萬元，共4000人響應，廖大瑋與划船教練陳嘉峰等8人，也預計將19日日划獨木舟挑戰黑潮，花三天的時間登陸石垣島，過程將利用捐款拍成紀錄片，讓更多人知道他們的理念。

55歲的廖大瑋是南方澳人，他說，當地漁民捕魚回來後，價格卻低得可憐，一公斤的鯖魚比一瓶礦泉水還便宜，這樣下去生活不但沒辦改善，未來還極有可能捕不到魚，活動就是一種飲水思源的概念，利用海洋提供的漁業資源，就應該回饋海洋進行保育。

要一起划向石垣島的陳建文說，台灣海洋保育的議題政府一直在喊口號，如果小小的平民能夠一起參與這樣有意義的活動，喚起國人的重視，非常有意義，划獨木舟挑戰黑潮，就像喚起環保意識的過程一樣困難，希望他們的挑戰精神，能感動更多人，進而關注海洋保育的議題，並引起政府的重視。

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  • 宜蘭縣南方澳鯖昨天約有100人，在南方澳情人灣，划獨木舟宣示要保護海洋資源。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣南方澳鯖昨天約有100人，在南方澳情人灣，划獨木舟宣示要保護海洋資源。（記者林敬倫攝）

  • 活動發起人廖大瑋19日將與夥伴出海挑戰黑潮。（記者林敬倫攝）

    活動發起人廖大瑋19日將與夥伴出海挑戰黑潮。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭縣南方澳鯖昨天約有100人，在南方澳情人灣，划獨木舟宣示要保護海洋資源。（讀者林碧玲提供）

    宜蘭縣南方澳鯖昨天約有100人，在南方澳情人灣，划獨木舟宣示要保護海洋資源。（讀者林碧玲提供）

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