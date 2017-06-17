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81歲63歲叔姪檔同學 一起從南榮科大畢業

81歲王炳順（中）和63歲的姪子王郁興（左）一起畢業，同班同學涂佩珊（右）送花。（記者楊金城攝）

2017-06-17  18:39

〔記者楊金城／台南報導〕我畢業了，高齡81歲的王炳順，下午從南榮科大夜二技企管系畢業，獲得校長王俊惠頒發最佳勤學楷模獎。他和63歲姪子王郁興是同班同學，每週從屏東萬丹到鹽水讀書，單趟路程超過100公里，叔姪一起畢業，很高興拿到大學學士文憑完成心願。

王炳順的班上有42位同學，年紀最小的是83年次的林政彥，多數同學比他的兒子、孫子還小。

夜間部二技企管系在週六和週日上課，王炳順從屏東萬丹到鹽水上課，不是姪子載他，就是自己開車到台南再換搭同學的車子到校，好學不倦。

王炳順說，他如果跟多數銀髮族一樣窩在家裡、到公園、老人會找人聊天，會讓自己覺得真的就是位老人，他當然要來大學和班上「幼齒ㄟ」一起上課，學習知識，更會讓自己覺得變年輕，到大學讀書最大收穫就是獲得快樂心情。

王炳順曾任齒模師、旅行社領隊，跟王炳順情同祖孫的同學涂佩珊稱讚他上課認真，成績在10幾名，唸贏比他年紀小很多的同學，真的很厲害，還會傳授外國旅行的經驗和趣聞。

王炳順說，完成大學學歷的心願後，他真的要退休了，含飴弄孫，享清福。

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