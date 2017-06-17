南投連日豪大雨山崩 空拍發現一座新堰塞湖！

南投縣鹿谷鄉因連日豪大雨，東埔蚋溪小半天瀑布附近山壁坍塌，造成河道被堵塞而出現堰塞湖奇景。（記者謝介裕翻攝）

2017-06-17 18:42

〔記者謝介裕／南投報導〕連日豪大雨不斷，南投縣鹿谷鄉東埔蚋溪小半天瀑布下方水域，赫然出現一座堰塞湖，公所接獲通報後，立刻偕同水土保持局、竹林社區及成功大學防災研究中心等相關單位，搭配遙控直昇機空拍方式進行會勘、監測，結果顯示的確是因雨造成山壁大規模土石崩落堵住河道，才形成堰塞湖奇景，還好河道未被完全堵死，仍有溢流情形，目前並無立即性危險。

據氣象局日月潭氣象站資料，近3天來，鹿谷鄉雨量從75毫米至130多毫米不等，涵蓋竹林、竹豐及和雅等3村的小半天休閒農業區，不時傳出轟隆聲響，令地方民眾忐忑不安，竹林社區理事長林建興遂先透過自己的空拍機進行初勘，意外發現小半天瀑布下方河道疑被坍塌而下的土石堵塞後，也立刻向公所、縣府、水保等相關單位通報。

鹿谷鄉長黃東灝說，102年「602大地震」，鳳凰山也曾發生大坍方，導致落石阻塞南清水溝溪河道形成堰塞湖後，公所便與成功大學防災研究中心保持密切合作關係，此次成大團隊得知後，也在第一時間操作空拍機會勘，整個堰塞湖調查報告也已出爐。

調查報告指出，崩塌面積約2公頃（已裸露0.5公頃、潛在1.5公頃），以平均崩塌深度3公尺作為概算基準，推估崩塌土方量約1萬5000噸，造成壩體高約10公尺、迴水長度約80公尺、寬度約25公尺、最大水深約10公尺，蓄水量約在5000至8000噸之間。

由於該堰塞湖壩體並非十分緊實，隨著雨勢暴漲的洪水也會從壩體縫隙之間流出，最終恐如同滴水穿石般造成壩體潰決，儘管距離最近的聚落初鄉村約有10公里之遠，且初估潰壩造成下游河道增加的水深，可能只有10至30公分不等，應不至於危及下游民眾生命財產安全，問題是潛勢崩塌土方量約4萬5000噸，是否會隨之發生？不可掉以輕心。

因此，公所除了在小半天瀑布附近懸掛告示牌或電子看板宣導，提醒民眾小心安全以外，也隨時監測堰塞湖狀況並做好人員撤離疏散的準備，將可能造成的傷害降至最低。