暑假海外培力！ 新住民子女回尼泊爾尋找雪巴族人

入選家庭組的林柏文同學分享計畫內容。（記者劉慶侯翻攝）

2017-06-17 18:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕為鼓勵新住民子女利用寒、暑假回到外婆家，進行家庭生活、語言學習與文化交流體驗，返台後分享成果，移民署今年持續辦理「106年新住民子女海外培力計畫」，今日舉行「心驛動、新啟航」授旗儀式。

今年新住民子女海外培力計畫，報名總計235件，經甄選會議評選，選出社會服務組1組、親師組9組及家庭組57組，共計67組143人成行，包括越南、印尼、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、宏都拉斯、南非、韓國、尼泊爾、英國、中國及港澳地區，將於暑假期間回到新住民家長的母國，進行為期14天以上的生活學習體驗計畫，透過浸潤式體驗，瞭解所擁有之文化優勢，達到培育國際人才及新南向生力軍之目的。

入選家庭組的張況舞將要回到爸爸的家鄉-尼泊爾，訪查位於世界屋脊的尼泊爾雪巴族生活。況舞的爸爸張雪霸先生正是居住在喜馬拉雅山系的雪巴一族，其登山嚮導的技術與優異體能是全球登山界的重要人才，經濟方面除了依靠登山客源，也仰賴農業的自給自足。

移民署也規劃於106年10月辦理暑假成果發表會，獎勵各獲選者將學習交流心得回饋分享於親友、社區及校園，使臺灣各個階層對於新住民多元文化有更實質的認識，促進社會族群彼此之間的理解與尊重，並達到培育新住民及其子女成為國際發展及新南向種籽，以發揮新住民新力量的目標。