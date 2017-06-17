68歲台灣女婿米傑立讀小學學中文 拿到市長獎

2017-06-17 18:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今天表揚1184位獲國小市長獎的畢業生。士東國小米傑立今年68歲，從美國搬來台灣定居，成為了台灣女婿。喜愛中國文化的他，進入士東國小夜補校就讀，求學3年時光，同班同學有人無法堅持完成，米傑立從不輕易請假，也努力不懈完成學業的態度，獲得市長獎。

中文說的不流利的米傑立表示，他與太太結婚後來台灣，一待就是25年，在許多學校擔任英文教師，目前已退休，也開始學習中文，在寫作、聽說進步很多。他笑說，領獎心情非常緊張，但這個獎項帶給他的生活與工作很大的幫助，非常開心又感激。

米傑立說，他花了20多年時間自學中文、中國歷史與習俗、台灣自然環境與生活特性，但仍無法充分學習，因此退休了，進入士東國小夜補校，利用學校資源補足自學的不足。

只是，學習中文路途並不順遂，米傑立想了許多方式幫助學習，他說，每次上課前，會預先在「五千字典」中查詢課文中介紹的人物，再用實用的「英漢翻譯詞典」來檢查，最後詢問他妻子，釐清無法完全理解的內容。學習十分認真。

米傑利還創建閃示卡，並在小白板上做測試，對於筆畫較多的字，他先解構成幾個部分，再做聯想以幫助他了解意思和記憶。儘管已經退休，米傑立秉持「活到老、學到老」態度，成為學子的榜樣。