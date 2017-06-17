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深坑親子做豆腐 獨特焦味做法解密

小朋友學到深坑豆腐的傳統做法。（記者翁聿煌攝）

2017-06-17  18:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕深坑國小公共親子中心今天舉辦「深坑思古心、豆腐情」活動，邀請家長帶著小朋友一起進行古厝寫生和豆腐製作DIY活動，深坑的豆漿和豆腐都會有獨特的碳燒焦味，是別處所沒有，公共親子中心特別把深坑豆腐的獨門做法傳授給大家。

深坑國小校長郭雄軍說，深坑豆漿和豆腐的獨特焦味，來自深坑傳統手工做法，在煮豆漿時，連著黃豆渣反覆加熱，有別於一般做豆漿，第一次煮完後就去渣，再加上深坑豆腐是使用鹽滷製作豆腐，而非一般使用石膏，讓深坑豆腐保有獨特的美味。

昨天活動由深坑老街古厝尋寶揭開序幕，深坑國小附幼小朋友擔任小小解說員，帶領參與活動的親子團認識永安居、福安居等在地古厝建築，解說古厝的特色及文化。

親子共學做豆腐是活動的高潮，深坑豆腐遠近馳名，鹽滷豆腐有一股特殊焦味，讓人口齒留香，小朋友張芃說，自己做出來的豆腐又香又好吃，回家也可以當媽媽的小助手！

教育局長林奕華聆也跟親子們一起製作鹽滷豆腐同樂，她指出，新北市政府在103年於深坑區、平溪區等偏鄉成立12所公共親子中心，將資源帶入偏鄉，希望實踐「歡喜生、快樂養」的理念，提供長者與學齡前幼兒共學、共玩、共歡樂的服務與友善空間，中心並規劃活動供親子參與，強化親子互動功能。

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  • 親子自製豆腐趣味多。（記者翁聿煌攝）

    親子自製豆腐趣味多。（記者翁聿煌攝）

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