「哇！是蝙蝠寶寶耶」 插角國小設立蝙蝠救傷站

2017-06-17 17:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市動物保護處今天在三峽插角國小新設立「蝙蝠救傷站」，舉辦蝙蝠救傷示範教學，動保處長陳淵泉說，每年的5至9月是台灣大部分蝙蝠的繁殖季，有些幼蝠會因學飛或不小心而由巢穴掉落而受傷，動保處在此期間經常會接獲蝙蝠救援案件，因此動保處至三峽插角國小教授蝙蝠救傷處置方式，希望讓師生們對蝙蝠有更深層的認識，也為生命教育往下扎根。

三峽插角國小自然生態環境資豐富，每到夏季常會有東亞家蝠棲息繁殖，東亞家蝠又叫做日本伏翼（Japanese House Bat），屬群居型的蝙蝠，是台灣中低海拔地區最廣布的蝙蝠種，成年個體身長可至4公分，展翼可伸到14公分，體重約3至6克，吃小型昆蟲包括鞘翅目、雙翅目、鱗翅目、半翅目等，常棲息在樹洞、天花板屋簷中，昨天幼蝠也化身為小老師，和孩子們共度知性時光。

「哇！是蝙蝠寶寶耶！好小好可愛喔！」、「牠好像肚子餓了耶！我們要不要餵牠吃點東西？」小朋友們充滿好奇，氣氛熱絡，動保處人員解說蝙蝠的習性，示範如何照護、哺餵拾獲的幼蝠，可提高幼蝠的存活率。

校長陳宥然說，插角國小將設立蝙蝠救傷站，民眾拾獲蝙蝠可在第一時間交由學校進行簡易處置，再後送至動保處救傷。

陳淵泉說說，民眾不可以用手直接碰觸蝙蝠，需用塑膠袋或戴上手套將蝙蝠拾起，使用暗色的盒子或寵物箱暫時收容。不慎被蝙蝠咬傷或抓傷時，必須以肥皂清洗該部位5分鐘後，再用大量清水沖洗，速至醫院施打破傷風疫苗及狂犬病疫苗，同時應將咬傷人員的蝙蝠交由動保處協助檢驗，目前新北市有5個救傷站八里、插角、德音國小、貓村資訊站、動保處。