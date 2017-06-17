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彰化豪雨 農民嘆葉菜類這波恐「去了了」

2017-06-17  16:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕這波梅雨鋒面為彰化縣農業區帶來豪雨，原本在上一波63水災受損才剛復原的葉菜，因為一夜豪雨，泡在水裡，半死變全死，農民感歎「老天爺捉弄人，不賞飯吃」。

受到梅雨鋒面的影響，南彰化從今天凌晨開始就下起豪大雨，整夜斷斷續續，清晨許多農民冒雨下田，發現自己的農田被大水淹沒。

溪州鄉種植包心白菜的許姓農民說，他的包心白菜在上一波豪雨泡水受傷，好不容易「救起來」，這次又遭淹，他說，水退了，最怕往後幾天出大太陽，包心白菜從裡面爛掉。

中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍說，這波雨不像上次，持續下不停，瞬間豪雨，田裡若排水做得好「還有喘息的空間」，如果排水不良，就可能淹水，雨停了，但水仍留在菜的中心，如果未蒸發掉，一旦出大太陽，整田的包心白菜或高麗菜「去了了」。

此外，這次豪雨，距離一期稻作收割期更近，稻粒飽穗，重量更重，大雨一來，倒伏比上一次63豪雨更嚴重，不過農民說，因為都近收割期，只要不發芽，下禮拜趕緊收割，應可「入袋為安」。

而花農，今天也趁著豪雨的空檔進行採收，詹姓花農種植麒麟草，為了採收搶時間，他跟太太、兒子三人一起下田，他說，田裡排水做得好，不怕淹水，只是下雨採收不方便。

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  • 溪州鄉一處南瓜田上次受災，今天又淹水，農民已申請災損補助。（記者顏宏駿攝）

    溪州鄉一處南瓜田上次受災，今天又淹水，農民已申請災損補助。（記者顏宏駿攝）

  • 花農靠天吃飯，面對一波波豪雨很無奈。（記者顏宏駿攝）

    花農靠天吃飯，面對一波波豪雨很無奈。（記者顏宏駿攝）

  • 北斗鎮出現許多倒伏稻田。（記者顏宏駿攝）

    北斗鎮出現許多倒伏稻田。（記者顏宏駿攝）

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