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wootalk遇中國人...談統一、習包子、台巴斷交鄉民笑翻

2017-06-17  17:17

〔即時新聞／綜合報導〕APP交友軟體wootalk以匿名交友為特色，不少有趣對話更常被放至網路上分享。這回一名網友竟然遇到一名中國網友，兩人一來一往的對話讓人笑翻！

一名鄉民在PTT上分享他在wootalk遇到中國網友的對話，對話中對方劈頭就問「你贊成台灣、中國是同個國家嗎」、「台灣還想割據到何時」、「當土黃帝，不服中央，台灣為什麼不能和中國統一成一個國家呢？」

網友則是回覆「來，說一句習包子」、「等你們有自由到可以隨便罵自己領導人，再和我們談統一吧」，沒想到對方回說「你敢說我可不敢」、「你敢在台灣大街上罵領導人嗎？或者到總統府大門去罵？敢當面罵嗎？」網友回說「你傻傻的，我們的人每天都這樣罵、還上電視罵」。

對於這樣的回答，中國網友不可置信回說「台灣這樣自由過度了吧」，接著他又繼續問網友對於巴拿馬和台灣斷交看法，網友肯定表示，「很好啊！你們花多點錢去買這些國家，我們就省點錢」，這樣的答案，中國網友依舊不相信是中國用錢買的，「肯定是巴拿馬看到台灣要倒台！」

兩人一來一往的對話，引起鄉民討論。鄉民笑說，「別玩弄中國人好嗎 哈哈」、「來 乖乖跟我說一句 習包子、大傻幣」、「其實他們有些是蠻可愛的」、「有點慘 被養在籠子裡的動物 QQ」、「其實蠻可愛的！好單純」；還有人敲碗續集「想看續集」。

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  • 一名網友竟然遇到一名中國網友，兩人一來一往的對話讓人笑翻！示意圖。（圖擷取自wootalk）

    一名網友竟然遇到一名中國網友，兩人一來一往的對話讓人笑翻！示意圖。（圖擷取自wootalk）

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相關關鍵字： wootalk 台巴斷交 統一 習包子
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