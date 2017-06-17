95歲書法大師黃茂己 首度與兒子辦聯展

書法大師黃茂己的字蒼勁有力。（記者詹士弘攝）

2017-06-17 16:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕國寶級書法大師黃茂己首度與兒子黃義仁辦書法聯展，今天還現場揮豪「安居樂業」，送給雲林縣政府典藏，文化處共展出父子作品81幅。

「九五鳩翁傳說~黃茂己、黃義仁父子書法聯展」在文化處展出，縣長李進勇表示，黃茂己是雲林鎮縣之寶，大師小學3年級開始接觸書法，未曾正式拜師，浸淫書法80餘年，自成一格，95歲高齡仍每天不斷創作，字體蒼勁有力，運筆沈穩，讓人驚嘆。

黃茂己擔任雲林科技大學的駐校藝術家期間多次受邀到各地展出，作品在日本享負盛名，去年總統蔡英文競選主軸「點亮台灣」與台灣燈會在雲林主題「吉鳴雲揚」，都是由黃茂己的揮就。

黃茂己兒子黃義仁從小耳濡目染，也習得一手好字，黃義仁表示，由於父親善長寫大字，所以他走另一條路，著墨於小楷，平日書寫心經及金剛經，並將小楷融入繪畫技法中，小楷耗時費工，所創作「普門品」，共失敗了3次，花了1年的時間才成功，不像父親幾個大字幾分鐘就能一氣呵成。

黃茂己表示，自己已95歲高齡，很高興能與兒子一起辦書法聯展，後繼有人；黃義仁也表示，這是他第一次辦書法展，對他很有意義，也是一種肯定。

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