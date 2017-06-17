| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
落石不斷 中橫公路西寶天祥路段今晚6點半預警性封路 加油且慢 台塑化下週汽油降0.2、柴油0.3元
 首頁 > 生活

95歲書法大師黃茂己 首度與兒子辦聯展

書法大師黃茂己的字蒼勁有力。（記者詹士弘攝）

2017-06-17  16:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕國寶級書法大師黃茂己首度與兒子黃義仁辦書法聯展，今天還現場揮豪「安居樂業」，送給雲林縣政府典藏，文化處共展出父子作品81幅。

「九五鳩翁傳說~黃茂己、黃義仁父子書法聯展」在文化處展出，縣長李進勇表示，黃茂己是雲林鎮縣之寶，大師小學3年級開始接觸書法，未曾正式拜師，浸淫書法80餘年，自成一格，95歲高齡仍每天不斷創作，字體蒼勁有力，運筆沈穩，讓人驚嘆。

黃茂己擔任雲林科技大學的駐校藝術家期間多次受邀到各地展出，作品在日本享負盛名，去年總統蔡英文競選主軸「點亮台灣」與台灣燈會在雲林主題「吉鳴雲揚」，都是由黃茂己的揮就。

黃茂己兒子黃義仁從小耳濡目染，也習得一手好字，黃義仁表示，由於父親善長寫大字，所以他走另一條路，著墨於小楷，平日書寫心經及金剛經，並將小楷融入繪畫技法中，小楷耗時費工，所創作「普門品」，共失敗了3次，花了1年的時間才成功，不像父親幾個大字幾分鐘就能一氣呵成。

黃茂己表示，自己已95歲高齡，很高興能與兒子一起辦書法聯展，後繼有人；黃義仁也表示，這是他第一次辦書法展，對他很有意義，也是一種肯定。

相關影音

書法大師黃茂己現場揮豪，筆力穩健。（記者詹士弘攝）

書法大師黃茂己的字蒼勁有力，自成一格。（記者詹士弘攝）

書法大師黃茂己的字蒼勁有力。（記者詹士弘攝）

書法大師黃茂己為台車公司寫的「國車國造」。（記者詹士弘攝）

黃義仁的普門品，花了1年時間才完成。（記者詹士弘攝）

黃茂己、黃義仁父子作品大、小楷字相對映，各有特色。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 書法 聯展 雲林 黃茂己
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鮭魚洋蔥飯
開胃滷味✧酸辣牛肚絲
會爆漿！炸鮮奶
如何挑選火龍果？
轉寄

標題：95歲書法大師黃茂己 首度與兒子辦聯展


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月17日‧星期六‧丁酉年五月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.