枋山愛文芒果奇貨可居 產量僅2成 1顆破百

2017-06-17 16:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕愛文芒果著名的產地屏東枋山鄉，去年受到16級莫蘭蒂颱風摧殘，今年產量雖然只剩兩成，枋山鄉公所仍將在24日如常舉辦芒果節嘉年華活動，枋山鄉公所表示，今年的枋山芒果產量雖少但品質不變，在市面上奇貨可居，平均一顆要價破百，仍是消費者首選品牌。

枋山地區芒果收成不佳，農糧署南區分署長姚志旺特別前往枋山為農民打氣，姚志旺說，今年枋山愛文芒果主要產季慢了超過半個月，整體產量也只有往年兩成，但品質絕對是全國首屈一指，仍是讓人「吃了會感動掉淚」的芒果，建議民眾直接到枋山購買，確保來自產地的美味。

枋山鄉長洪啟能及枋山鄉代會主席陳德昌表示，愛文芒果受到颱風重創，不僅內銷市場難找到正宗枋山芒果，外銷盤商到枋山甚至收不到足夠的芒果供外銷，目前15顆裝的優質愛文芒果，售價飆破1500元以上，平均1顆要價破百元，但枋山的芒果香氣、Q度、甜酸度，都堪稱世界第一，在市面上仍供不應求。

為了在產量低迷之際，持續推廣愛文芒果美味，枋山鄉公所今年選在莿桐腳濱海遊憩區，舉辦「夏日芒果嘉年華」，除結合當地社區的表演，並邀請鄰近鄉鎮一同參與推廣恆春半島農特產品，現場還有優質芒果評鑑競賽、闖關遊戲、趣味競賽、吉園圃，及有產銷履歷和CAS的優良農特產品等農夫市集，民眾前往墾丁途中可以品嘗購買。