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吳郭魚湖泊病毒感染擴大 桃園共6口池塘中鏢

2017-06-17  16:29

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市觀音區今天又有3口池塘養殖吳郭魚確定感染湖泊病毒，使得感染池塘增至6口，農委會副主委黃金城下午緊急帶領多位專家前往現場勘察；黃金城說，目前感染池塘已經增至6口，帶領專家到場就是要了解病毒傳播方式，會全面採樣送檢，目前管制的範圍是以第1口發病8-22號池3公里範圍，下階段目前將擴大檢測範圍。

隨行的台大獸醫系副教授陳媺玫表示，病毒感染最難控制的是水和水鳥，所幸對於販賣魚管控確實，目前發病的魚即使痊癒，也要觀察一段時間才能重新販賣，這些魚免疫力反而會更好，目前防疫單位所能做的就是做好「移動管制」，雖然發現病情，防範傳播出去。

陳媺玫表示，湖泊病毒只會感染吳郭魚，不會感染人及陸生動物，因此不涉及食品安全，另染病魚隻死亡率高，而死亡的魚會沉入水底，2、3天後浮出水面已經腐敗，也不可能販售，加上，6口魚池已採取移動管制，魚隻不得運出，消費者不用擔心買到生病的吳郭魚。

台大獸醫系教授張本恆說，針對湖泊病毒，目前國際上沒有標準的防疫處置作法，案例場移動管制是目前最佳的處置方法，至於其他的防疫處置措施，建議完成案例場周邊吳郭魚場監測、現場調查後再作討論。

黃金城說，截至昨天為止，有3口池塘發現吳郭魚湖泊病毒，第1口發現湖泊病毒的8-22號池，死亡高峰在前幾天，目前死亡情況已經減少很多，另8-21號池、8-新30號池，雖然驗到病毒，但無死亡現象，未來會持續觀察，今天又有8-24號、8-32號、9-16號池發現病毒，感染池塘增至6口。

農委會也呼籲養殖業者，發現吳郭魚出現異常死亡情況，應立即向縣市政府動物防疫機關通報，不可移動魚隻傳播疫情，養殖魚池也要作好門禁管制，人車、器械進出場要消毒，養殖過程要保持良好水質、合理放養密度，詳實觀察及紀錄魚群健康情形，並拒絕購買來路不明魚苗，購入後魚苗應先在隔離水池隔離觀察兩週，無異常後再引入一般飼養池飼養。

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  • 農委會副主委黃金城受訪時表示，桃園市感染湖泊病毒的池塘已經增至6口。（記者謝武雄攝）

    農委會副主委黃金城受訪時表示，桃園市感染湖泊病毒的池塘已經增至6口。（記者謝武雄攝）

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