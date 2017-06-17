領取發電廠回饋金 台中不必每年都填寫表單

2017-06-17 16:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中龍井區、梧棲區居民領取火力電廠回饋金，每年都要填寫表單，市議員陳世凱今天說，戶政系統已全面電子化，請領流程卻數十年如一日，僵化而不合時宜。市長林佳龍從善如流，允諾將申報方式改為市府提供，避免民眾舟車勞頓。

台電依「促進電力發展營運協助金執行要點」，每年發付電廠所在地區及周邊地區回饋金，台中火力發電廠回饋地區包括龍井區、沙鹿區、梧棲區、大肚區、清水區，大甲溪發電廠有東勢區、和平區。

市府經發局說，每年的回饋金變動不大，龍井區約1億8千4百萬元，沙鹿區1千8百萬元，梧棲區4千2百萬元，大肚區2千2百萬元，清水區1千7百萬元，東勢區近2百萬元，和平區1千7百萬元。

各公所回饋金使用，有補助區民節能減碳業務，補助區民意外險保費暨急難救助等經費，相關活動經費（含社教活動、社區發展協會及非營業性社會團體活動、體育活動、社福活動、守望相助相關活動），龍井區則每人每年發1千元、梧棲區5百元。

但陳世凱說，龍井、大肚區民領取回饋金，公所每年到台電領取表單，由里長、鄰長轉交每一戶，居民每年填寫同樣內容表單，實在不便民。他強調，戶政系統已全面電子化，請領流程卻數十年如一日，僵化而不合時宜，令人匪夷所思！希望能簡政便民。

林佳龍認為，技術上可行，確實應該便民，並避免回饋金發放不完，流向遭人質疑；而民眾的資料也應由申報方式改為市府提供，異動部分才需要民眾更改，如無異動就繼續沿用資料，市府會著手修改回饋金領用流程。

經發局長呂曜志表示，由戶政系統提供住戶資訊在技術上絕對可行，只要協調台電免去紙本附件，基本上沒有問題。民政局長蔡世寅說，戶政系統可直接把資料提供給區公所審核，如果台電方面協調順利，最快10月即可上路。