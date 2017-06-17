為「警」搭起友誼橋梁 今辦聯誼6對速配成功

2017-06-17 16:33

［記者鄭淑婷／桃園報導］龜山警分局為了替單身員警尋找幸福，與轄內林口長庚醫院護理師、企業行政人員聯繫舉辦「引『警』期盼未婚聯誼暨廉政宣導活動」，共有60位男女報名參加，活動中由主持人穿針引線帶領遊戲，最後各自在小卡片下寫下心儀對象，共有6對配對成功，分局長蔡鴻義也現身祝福，期盼這6對能有進一步的交往。

龜山警分局表示，這次報名參加的都是男警，年紀多是7、8年級生，由於現在年輕的同仁比較多，加上台灣結婚率降低，所以配合政府提倡「婚育率」，因此與鄰近機關、企業舉辦聯誼，期盼能促成一樁樁美事。