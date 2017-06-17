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豪大雨狂炸 彰化牆倒壓房車、道路現窟窿

2017-06-17  16:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕這波滯留鋒面及西南氣流，為彰化地區帶來充沛雨量，豪大雨持續多日，彰化縣今天出現山區土石坍方、土石泥濘衝進民宅、路裂塌陷及道路淹水，居民飽受驚嚇。

今天凌晨2時許，八卦山區的花壇鄉白沙村發生土石滑落，黃姓屋主及家人，睡夢中被土石打在鐵皮屋頂的巨響驚醒，奪門逃出，所幸屋頂和約2層樓高的水塔，被坍方的土石壓毀傾銷，泥濘衝進鐵皮屋內，屋主一家人一夜無法闔眼，一大清晨，全家忙著整理泥濘，一臉倦容和焦憂，祈禱上天眷顧雨不要再下了。

黃姓屋主說，土石滑落共2次，第1次約在凌晨2時左右，第2次在凌晨3時10分許，水塔歷經921大地震摧殘都沒事，沒想到不敵連日大雨沖刷，水塔被滑落土石壓毀，波及水塔旁大樹，樹被重力剖成兩半，可以想見當時雨勢之大。

花壇鄉三家派出所附近溪埔路，約30公尺長路面邊坡崩裂，土石滑向下方稻田，出現深約2公尺、寬深1公尺的大窟窿，比成人還高，當地住10多年的居民說，第1次碰到，感覺多少跟道路年久失修有關，熱心居民緊急用三角錐、樹枝圍起坍塌處，避免人車不慎跌入，而縣府工務處一早偕同包商等相關人員實地會勘。

工務處副處長馬英傑表示，大雨沖刷使得土壤含水量太高，造成柏油路面突然塌陷，工務處接獲通報派員實地會勘，緊急打鋼板樁穩固擋土牆，避免路面繼續下陷，同時完成回填級配，維持道路仍可通行，將在星期一上班日，透過開口契約委請包商全面修繕坍塌的危險路段。

除此之外，八卦山彰化市寶山路連接139線要通往74線中彰快速道路，也出現2處邊坡土石坍方，相關單位緊急調派怪手清理滑落路面的土石，維持交通通行，所幸都無人員受困，也無車輛受損。

不單土崩、地裂、房損而已，彰化市到花壇鄉的大埔路與彰員路段，以及鹿港老街，因雨一直下，雨水宣洩不及，多處地區出現積水，汽機車輛涉水而過，感受大雨成災帶來的生活不便，等暴雨暫歇，淹水逐漸退去，民眾和搶修人員忙碌清理家園。

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  • 花壇鄉三家派出所附近溪埔路，約30公尺長路面邊坡崩裂，土石滑向下方稻田，更出現深約2公尺、寬深1公尺的大窟窿，比成人還高。（記者張聰秋攝）

    花壇鄉三家派出所附近溪埔路，約30公尺長路面邊坡崩裂，土石滑向下方稻田，更出現深約2公尺、寬深1公尺的大窟窿，比成人還高。（記者張聰秋攝）

  • 彰化縣花壇鄉溪埔路，出現約30公尺路面邊坡崩裂。（記者張聰秋攝）

    彰化縣花壇鄉溪埔路，出現約30公尺路面邊坡崩裂。（記者張聰秋攝）

  • 大雨沖刷使得土壤含水量太高，造成柏油路面突然塌陷。（記者張聰秋攝）

    大雨沖刷使得土壤含水量太高，造成柏油路面突然塌陷。（記者張聰秋攝）

  • 怪手清除八卦山139線邊坡坍方的土石。（記者張聰秋攝）

    怪手清除八卦山139線邊坡坍方的土石。（記者張聰秋攝）

  • 所幸，突然坍塌如瀑布的土石，未壓到經過的汽機車輛。（記者張聰秋攝）

    所幸，突然坍塌如瀑布的土石，未壓到經過的汽機車輛。（記者張聰秋攝）

  • 房屋受損的屋主，對屋外水塔逃過921大地震卻不敵連日大雨沖刷，感到不安。（記者張聰秋翻攝）

    房屋受損的屋主，對屋外水塔逃過921大地震卻不敵連日大雨沖刷，感到不安。（記者張聰秋翻攝）

  • 土石泥濘衝進民宅。（記者張聰秋翻攝）

    土石泥濘衝進民宅。（記者張聰秋翻攝）

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