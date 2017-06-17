台師大畢業生穿夾腳拖上台 校方：不宜但不忍苛責

2017-06-17 16:05

〔記者林曉雲／台北報導〕最近每天下大雨，很多人穿著雨鞋或拖鞋備雨戰！台灣師範大學環教所所長葉欣誠今天在臉書貼出2張師生背面及側面照片，該名老師未穿長褲，露出小腿；學生則穿著夾腳拖上台，葉欣誠感嘆，「學校不要求，教師不發言，學生沒關係，就是一種教育的狀態」。

葉欣誠表示，昨天他參加台師大理學院的畢業撥穗典禮，發現這種狀況愈來愈普遍，包括博士畢業生致詞也是一樣，他還特別留言強調，「昨天當地無明顯大雨」。

有網友留言，「下雨天，因應氣候變遷的應變作為。見笑了！」、「沒有人知道有賣防水鞋嗎⋯⋯」、「不管披上怎樣的外衣，根柢本質就是休閒與家居。台灣早已由不沉的航空母艦成為海角一樂園。」

但也有學生留言，「老師，不好意思，我的看法與您不同耶。我想在這樣的場合，致詞者的致詞內容與準備畢業學生的學術與學習表現，我想都比外表穿著更為重要。但點出衣著問題至今，都沒有關於他們致詞內容或是學習成就相關的資訊出現。在大學場域，這是否甚為可惜且本末倒置？」

台灣師範大學下午發出3點聲明回應，強調，一、 畢業典禮是莊嚴神聖的，學位服及博士袍更是代表榮譽的象徵，因此該校畢業典禮須知規定，要求畢業生穿著學位服時，必須搭配正式服裝，勿搭配短褲、短裙、牛仔褲、涼鞋、夾腳拖等拖鞋、球鞋。換言之，學校是有所要求的。

二、經查，昨日理學院畢業生穿著學位服搭配涼鞋，是不合宜的，但該次是理學院自辦的撥穗活動，並不是該校正式的畢業典禮，撥穗的型態由各舉辦單位規劃，校方尊重各學院系所自辦的撥穗活動，因此也無一致性規範。

三，以學生立場而言，可能連日降下大雨，鞋子早已淋濕，昨晚雨勢稍大，多位理學院學生因此便宜行事，而造成此狀況，雖不宜也不忍苛責。