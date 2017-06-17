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20縣市豪、大雨特報持續 中南部5縣市山區大豪雨特報 降雨水位漲 台南11座橋樑、2路段封閉禁行
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躲雨！ 阿里山遊樂區休園 森林鐵路連2日停駛

2017-06-17  15:56

〔記者曾迺強／嘉義報導〕中央氣象局發布豪雨特報，阿里山氣象觀測站過去24小時累積雨量達240毫米以上，林務局嘉義林管處宣布，阿里山國家森林遊樂區自今（17）日下午3點休園；森林鐵路本線（嘉義至奮起湖）及3條支線，今、明2日全面停駛。

嘉義林管處育樂課長黃秀緞說，阿里山遊樂區內目前有43名旅客，已派工作人員勸離下山，復園時間視聯外道路及風雨情況另行公布。

另外，台鐵局阿里山森林鐵路管理處也公告，林鐵本線及祝山、神木、沼平線3條支線，今、明2日停駛，復駛時間將視降雨情形調整。

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  • 中央氣象局發布豪雨特報，台鐵也公告，阿里山森林鐵路本線及祝山、神木、沼平線3條支線，今、明2日停駛。（資料照）

    中央氣象局發布豪雨特報，台鐵也公告，阿里山森林鐵路本線及祝山、神木、沼平線3條支線，今、明2日停駛。（資料照）

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