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昏迷一月後清醒赫見手腳被束縛 原因竟是…

2017-06-17  15:46

〔記者洪定宏／高雄報導〕經營APP開發公司的丁世偉，雖然是B型肝炎帶原者，但很健康，103年底健檢也正常，卻在104年2月突然肝昏迷，醫院一度發出病危通知，所幸及時獲得肝臟捐贈，讓他重生；丁世偉夫婦及母親、姊姊感謝「大愛捐贈者」，都簽署器官捐贈及擔任「大體老師」同意書，盼能嘉惠更多人。

丁世偉強調，他從住院到清醒，意識模糊了1個多月，清醒後赫見雙手雙腳被束帶束縛，直覺「啥？難道我被綁架了？」就在企圖掙脫之際，被告知順利完成肝臟移植，因為還在插管，必須約束手腳，以免不舒服想拔掉影響治療。

現年52歲的丁世偉今天出席高雄長庚醫院舉辦的器官捐贈追思會時指出，他於18歲發現是B型肝炎帶原者，但從無症狀，更曾擔任大學體育教師及外商公司資訊主管，健康一向良好，也定時健檢。

不料，104年2月，丁世偉逐漸有疲倦、睡不著、想吐、尿液變橘色等症狀，到一般醫院檢查發現不對勁，緊急到高雄長庚醫院掛急診，意識開始模糊，經過肝臟移植後清醒，讓每天擔心流淚的妻子破涕為笑。

丁世偉強調，他復原狀況良好，雖然必須終身服用抗排斥藥物，但非常慶幸撿回一條命，所以除了簽署器官捐贈及擔任「大體老師」同意書，他也決定免費指導願意學習的小朋友設計APP，回饋社會。

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  • 丁世偉夫婦感念大愛捐贈者，簽署器官捐贈及擔任「大體老師」同意書。（記者洪定宏攝）

    丁世偉夫婦感念大愛捐贈者，簽署器官捐贈及擔任「大體老師」同意書。（記者洪定宏攝）

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