台師大今畢典 校友林藝分享創辦寶島淨鄉團

2017-06-17 15:11

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大今天舉辦畢業典禮，近4000位畢業生將當社會新鮮人，27歲校友林藝分享創辦寶島淨鄉團的過程，她表示，從大學畢業5年，舉辦超過30次淨灘活動，以創意方式號召4000人一同行動守護環境，「世界上最美的風景不是美景本身，而是守護美景的心」，她勉勵學弟妹「努力發現自己，勇敢成為自己。」

台師大校長張國恩表示，生命科學系101級校友、社團法人寶島淨鄉團創辦人林藝，是台師大70年來最年輕的畢業典禮主講貴賓，她的故事也收錄進龍騰版高中教科書，勉勵畢業生「勇於冒險創新，創造無限可能。」

林藝表示，大四她到成功高中實習，上課時教學生要保護地球、愛護環境，講的口沫橫飛，下課後有學生問她「有沒有做過什麼？」才發現自己什麼都沒做過，老師應該要是學生的榜樣，但她根本什麼都沒做，哪來的榜樣？她的課一點說服力也沒有，全部都是空話。

於是林藝和7位大學同學創立寶島淨鄉團，透過網路粉絲團，號召大家一起來淨灘，為了要達到30個人，花了一個禮拜，去敲400個她認識的人的FB，請他們幫忙按讚、邀請他們來，當時覺得就算沒人來，就自己做，結果第一次有62人參加，經過5年累積，迄今共辦了31次淨灘，號召4000人一起以行動守護環境。

林藝大學畢業5年，做了10份工作，當過生物老師，去中山女高實習、考到教師證，再去蘭嶼高中教書，她覺得當生物老師無法滿足她對環境的在乎，後來又參加電視台人氣投票比賽，主持許多活動，還主持過電視外景節目，當過電視節目企劃、社群行銷等，還一度變成被資遣的失業青年，陷入人生最大迷惘。

林藝表示，她發現去上班是逃避面對自己的方式，因為想要快速得到錢、得到安全感，所以去迎合社會的主流價值，「真正的窮不是沒有錢，而是沒有能力去改變，不應該輕易聽別人的雜音，生命有限，不需要去迎合世界，不再需要再欺騙自己，要站起來繼續為了自己的夢想努力。」今年一月，她開始全職經營她用下班時間堅持5年的寶島淨鄉團，開始更努力接主持的案子，以行動改變現況，創造自己的未來。