倫敦高樓大火靠「淹水」保命？ 消防專家：反而製造危險

倫敦高樓大火，有一戶住戶靠著讓家中「淹水」而活了下來，但專家指出，反而可能讓自己陷入險境。（法新社）

2017-06-17 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦「葛蘭菲爾塔」（Grenfell Tower）日前發生大火，已造成30人死亡，70餘人下落不明。不過有一戶住戶靠著火災時讓家中呈現淹水狀態而活了下來，但專家指出，這並不是正確方法，反而可能讓自己陷入險境。

外媒報導，該棟大樓11樓住戶的艾爾科克（Natasha Elcock），在火災時將浴室水龍頭打開，讓家中地板淹水後，全家人待在這受火災熱氣影響最少的房間內，最後順利等到消防隊員救援。

不過內政部消防署災害管理組前組長林金宏指出，這戶能夠存活的主因在於躲在屋內等待救援，並非靠著淹水。林金宏說，如果水龍頭的水量能夠救命，那消防隊那麼強力的水柱，理應更能保護大家的生命，但事實上並非如此。

林金宏表示，就這案件不能說淹水是無幫助，不過因為當時該戶關門讓屋內周邊火勢的熱還不足以致人於死，但萬一周邊火勢變大時，有可能會讓水的溫度上升，此刻的水就不是降溫，反而是升溫。

林金宏說，一旦水溫上升，若想把水排掉都不可能，反而讓自己暴露在更危險的環境中，因為高溫會讓水汽化（水蒸氣），一個充滿汽化水氣的環境，絕對比沒有水氣的環境更容易致人於死。

以這場倫敦大火來看火場求生方法，林金宏說，如果發現的早，逃生路徑上沒有煙熱，他會選擇向下逃，但如果逃生路徑上已有煙熱，他會選擇屋內待救，林金宏強調，「發現火災已經濃煙密佈時，跑通常會死得更快，不跑會有更多存活機會。」