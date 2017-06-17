偏鄉小校教學客製化 教部成立實驗教育推動中心

2017-06-17 13:07

〔記者林曉雲／台北報導〕實驗教育三法上路3年，教育部今天成立實驗教育推動中心，並舉辦為期2天的台灣實驗教育論壇。嘉義縣公立豐山實驗教育學校位於嘉義縣最遠的地方，在大雨落石路斷的惡劣自然環境中，打造起1個學校、2棟建築及3個學習階段的實驗教育場域，校長劉妙珍表示，藉實驗教育三法給予的空間，以混齡教學帶動實驗教育，打破傳統教科書的限制，以豐山在地的農作、產業、文化與生態等特色課程，貼近孩子的生活，開啟孩子學習的渴望。

教育部次長林騰蛟表示，實驗教育是我國教育創新發展的重要里程碑，實驗教育三法自103年11月公布施行，迄今已孕育出不少成果，國教署自104年起，每年辦理實驗教育論壇，今年第3屆論壇邀請學校型態、非學校型態，及公辦民營這3種類型的實驗教育辦學者及學生家長，進行實務交流與經驗分享，期望藉此提升教育人員的教學知能及學生學習效果。

劉妙珍分享豐山推動實驗教育的過程，該校除了校長，只有一個正式老師，其餘都是代理老師，實驗教育三法讓該校的代理教師聘期為全年薪制，目前有2個老師有輔導教師證，也聘到1個表演藝術老師，該校學生分布則是從2歲幼幼班到國中部共36人，105學年正式招收國一生，國小進行中低高年級的混齡教學，不受9年一貫節數限制，豐山每天都上7堂課，特色課走到社區、文化及各地，培育孩子的生活力，學習不再被教科書框住而變有趣了。

台中市太平區東汴實際體驗學校校長朱秀麗表示，該校每個孩子都被客製化，老師備課除了準備課程，還會討論孩子之間、師生之間的化學變化，也允許孩子可以不上課，學校尊重孩子，但隨時關心孩子的進度，為了辦好實驗教育，也控制全校學生人數在60人之下。