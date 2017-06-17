培英國中老師自拍祝福影片 畢業生又哭又笑

2017-06-17 12:54

〔記者王駿杰／新竹報導〕6月畢業季節來臨，為讓畢業生擁有深刻回憶，新竹市培英國中25位班導師改編Hebe田馥甄《小幸運》歌曲，自製「給我過來」祝福影片，於14日畢典上播出，顛覆以往只有學生帶來創作畢業歌曲，影片中所有的學生都由老師飾演，又哭又笑的劇情，道出師生3年互動情誼，讓全場畢業生深受感動。

典禮中燈光一暗，忽然傳來熟悉聲音與配樂，「很久很久以後，我們才知道，當一個老師說，給我過來，不是真的討厭你，而是他很在乎你…」全場畢業生驚聲四起。

影片開頭以「縮時攝影」拍攝朝會過程，濃縮國中3年青春歲月，串聯露營、運動會、比賽、會考等回憶，許多老師更扮演調皮搗蛋的學生，演出｢不可以這樣、不可以那樣…｣的戲碼、生動活潑的演技，顛覆以往嚴肅形象，讓畢業生歡笑的臉龐伴隨盈眶淚水。

校方指出，「給我過來」影片由老師劉岱姈、葉瀞云發想，兩人改編Hebe田馥甄《小幸運》歌曲，用甜美聲音以老師的角度出發，道盡3年與學生間的點點滴滴，詞、編、導、演、唱全由導師們一手包辦，僅花兩天就將影片剪輯完成。

校方表示，因嚴格督促課業，師生之間容易形成一道牆，平時學生認為老師「很煩很愛唸」，能閃遠就閃遠，但「給我過來」影片瓦解師生間的隔閡，同學更是真情流露表示，「老師真的都沒放棄過我，3年後真的懂老師當時的在乎了！」