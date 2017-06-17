光榮幼兒園畢業典禮 家族總動員獻上排灣族傳統舞蹈

高雄市光榮國小附設幼兒園第67屆今天舉行畢業典禮。（記者張忠義攝）

2017-06-17 12:36

〔記者張忠義／高雄報導〕六月的雨吹來成長的風，也帶來濃濃的幼兒回憶。高雄市光榮國小附設幼兒園第今天舉行第67屆畢業典禮，幼兒園裡的寶貝們以可愛又有創意的方式歡送畢業生，其中一名原住民畢業生幾乎家族總動員前來祝福，並獻上排灣族傳統舞蹈，讓典禮增色不少。

開幕時，每位幼兒園的學生手牽手走上舞台，擺出自己最滿意的POSE，展現自信的一刻，台下的家長們歡聲雷動，頒獎時，小朋友大聲喊「有」，展現自己最驕傲的一刻，當領取榮耀獎品的這時刻，每一位小朋友都是最閃亮的新星。

畢業典禮中最特別的是畢業生高宇辰同學，他是排灣族原住民，他的媽媽陳怡君、哥哥高宇傑、阿姨陳筑君、舅舅張致齊等都是他老師林曉鈴的學生，因此，爺爺、奶奶和家人們等十多人都專程來為他祝福，也穿著排灣族服飾獻出排灣族傳統舞蹈的歡樂歌，讓畢業典禮增色不少。

緊接著是精彩的歌舞秀，「水果拼盤」明快又可愛、「青春少年兄」活潑又有勁、「丫嗚歌舞秀」奇幻又多元，小朋友帶載歌載舞好不快樂，也暫時沖淡了離情依依得不捨。

光榮國小幼兒園緊鄰愛河畔仁愛公園綠帶，曾獲校園建築園冶獎，以三大特色─帆船運動、橋藝智力、國際教育吸引許多學區外的學子就讀，是光榮國小師生們的驕傲，畢業後的校友更能凝聚向心力，校長李哲明希望同學能將經歷過最美好的童年回憶珍藏起來一直到永遠。