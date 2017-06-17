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旗山驚傳凶殺命案 1男胸口中刀送醫命危
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戀鄉女開麵店 把奶奶的味道傳下去

2017-06-17  12:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在屏東縣麟洛鄉長大的徐季萱，是個眷戀屏東的客家人，為了留在家鄉生活，她花了近半年食間，鑽研奶奶料理的味道，1年前在隔壁的長治鄉開麵店，道地的粄條、豬油拌飯，常讓客人誤以為出自老人家之手，知道老闆是女青年都驚訝不已。

「為什麼年輕人一定要出去工作？」38歲的徐季萱說，因為太愛故鄉了，僅念書時離開過2、3年，但要長久留鄉應該怎麼做呢？她想起幼時跟著家人在傳統市場做生意，也對奶奶、外婆煮的點心米苔目、豬油拌飯念念不忘，於是想到「開麵店」也許不錯。

因為不是餐飲科班出身，她只好邊做邊學，但想炒出奶奶以前做的油蔥酥就碰到困難，剛開始不管怎麼做都不到味，試了近半年才找到滿意的味道，配合現代人養生觀，她還特別讓油酥分離；另外，跑遍客家鄉鎮尋覓粄條供應店，也到台中向貿易商訂購來自日本的磁碗盤。

在長興國小附近的麵店剛開張時，許多人都不看好，認為當地多的是20年以上老店，怎麼競爭？但徐季萱堅持理想，供應少油的客家古早味，有粄條、麵、拌飯、梅花肉製作的瘦肉湯等，半年後生意穩定，還有台中、台南來的客人每月都光顧，她最喜歡聽到客人說，「這就是我小時候吃到的味道！」雖然每天工作時間常達15到16小時，但能夠留鄉生根，她覺得是最幸福的事。

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  • 徐季萱（左）掌廚，媽媽（右）當助手。（記者羅欣貞攝）

    徐季萱（左）掌廚，媽媽（右）當助手。（記者羅欣貞攝）

  • 豬油拌飯等料理是招牌。（記者羅欣貞攝）

    豬油拌飯等料理是招牌。（記者羅欣貞攝）

  • 徐季萱跑遍客家鄉鎮尋覓粄條供應店，才能煮出這碗古早味粄條。（記者羅欣貞攝）

    徐季萱跑遍客家鄉鎮尋覓粄條供應店，才能煮出這碗古早味粄條。（記者羅欣貞攝）

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相關關鍵字： 客家粄條 客家美食 豬油拌飯 返鄉就業
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