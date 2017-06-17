台南推英語第2官方語 星國媒體譽為領頭羊

2017-06-17 11:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市推動英語第2官方語言政策，引起新加坡第1大報《海峽時報》（The Straits Times）關注，以〈台南市擔任領頭羊，提升台灣英語力〉為主標，〈成果包括提升校園英語使用機會及培養公職人員基礎英語能力〉為副標，撰寫專題報導。

面對中國打壓的外交困境，南市英語二官辦主任劉世忠也在臉書有感而發，「台南推動英語作為第2官方語的努力，能讓國際媒體也看得到真是不錯！」、「中國打壓台灣不可怕，可怕的是台灣對自己沒有信心」。

南市第2官方語言專案辦公室4月28日受立委邱志偉之邀，前往立法院參與「推動英語作為第二官方語言公聽會」，簡報說明目前市府推動英語為第2官方語言各項計畫與成果。

因新加坡非英語母語系國家，但力推英語官語，特殊的歷史文化背景，讓《海峽時報》對南市推動英語為第2官方語言倍感關注，並於6月10日報導；該專題報導南市正推動夜市及餐廳雙語菜單、鼓勵計程車司機和政府公務人員開口說英語，肯定這些措施為提升台灣英語力開拓道路。

市府2官辦表示，推動2官語政策挑戰重重，能夠受到外界關心，甚至中央有機會投入資源共同推動英語，值得欣慰，尤其新加坡向來是推動該2官語政策過程中，非常重要的參考典範，能夠獲得其主流媒體報導，表示努力能夠被看見，彷彿打了一劑強心針。

2官辦表示，未來希望看到這篇英文報導的海外華人，或對這項政策有興趣的國人，能夠踴躍提供寶貴意見或協助，大家一起來為提升台灣的英語能力，盡一分心力，最終能型塑全民提升英語力風氣。

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http://www.straitstimes.com/asia/tainan-leads-push-to-boost-english-in-taiwan