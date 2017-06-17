集中拍照才壯觀？ 清水岩獨角仙遭另類浩劫

2017-06-17 11:24

〔記者顏宏駿／社頭報導〕社頭鄉清水岩寺周邊因遍植光蠟樹，是中部地區最大的獨角仙棲息地，6月底至7月是羽化成蟲大爆發期間，過去有「不肖商人」前來抓取，因獲利高，「抓不勝抓」；本拜科技之賜，智慧型手機普及，抓蟲人怕被「肉搜」而匿跡，但臉書興起後大家喜歡拍照分享，有些人為了讓畫面「好看」，刻意把獨角仙抓來聚在一起，形成「獨角仙棲地另類浩劫」。

清水岩甲蟲生態館的創館人、退休生物老師張宏之說，昆蟲的棲地儘量不要去破壞它，若要拍到很多甲蟲聚在一起的畫面，園區内有一鐵網圍起一棵光蠟樹，大爆發期間，同一個時間裡面至少有3、40隻，這裡取景方便，又不會破壞棲地。

日前一位顔姓民眾到清水岩後山爬山，驚見甲蟲「大爆發」，沒想到這竟然是一間幼兒園的老師和家長，帶著小朋友把附近的獨角仙抓來集中。

顔姓民眾看得傻眼，學童媽媽說，「她要分享到臉書去，小朋友親近獨角仙，有什麼關係？」民眾說，「這是錯的教育示範，你們不要抓了，我用電腦修圖，要幾隻有幾隻。」當下就拿出筆記型電腦，以軟體去背、複製、貼上，畫面變得更「勁爆」。

作品完成當下用Line傳到媽媽和老師的手機，不料，小朋友和媽媽們拿到臉書分享，幾天後被網友「打槍」，馬上看出破綻。

好心做修圖的民眾只能自歎，「修圖技術太拙劣」，但他還是希望大家不要動輒去驚擾牠，「可遠觀，但不要亂抓」。

張宏之也説，如果為了某種「教育目的」去集中甲蟲可以接受，但為了臉書炫耀分享，此風不可長。