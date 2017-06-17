告別「傑瑞叔叔」丁松筠！陳建仁頒發褒揚令

丁松筠神父殯葬彌撒今於台北聖家堂舉辦，聖家堂裡裡外外也以多張丁松筠的笑容人像做佈置。（記者方賓照攝）

2017-06-17 10:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕「傑瑞叔叔」丁松筠神父殯葬彌撒今於台北聖家堂舉辦，為表彰他的貢獻，到場致意的副總統陳建仁也代表總統蔡英文頒發頒揚令，儀式簡約而隆重，結束後預計中午12時直接驅車前往丁神父長眠之處彰化靜山。

丁松筠神父的訃聞上印有大大的「I Love you」字樣，搭配他那深植人心的招牌笑容，聖家堂裡裡外外也以多張丁松筠的笑容人像做佈置，突顯出他一生奉獻的精神及輕鬆的氣氛。而今日出席殯葬彌撒緬懷的人士則來自台灣、美國、菲律賓、馬來西亞、中國等地。

丁松筠神父50多年前至台灣傳道，就此落地生根，承接光啟社後透過製作各種廣播電視節目，進行美語教學、關懷原住民、青少年、弱勢等族群，以及在地文化的議題，所報導記錄的內容更曾獲得金馬獎及亞太影展大獎。

丁松筠神父於2015年時獲得內政部績優外籍宗教人士表揚，2017年也正式歸化我國，台北市政府原訂本月1日頒發國民身分證給他，但就在領身分證的前一天，因心臟病驟逝，享壽75歲。殯葬彌撒司儀指出，丁神父希望殯葬彌撒可以簡短輕鬆。

教廷駐華大使館代辦高德隆也代表教宗出席，他表示，丁神父生前所有的話語，都以不同的方式、語言與服務，藉光啟社一一表達。教宗在致哀文提到，丁神父對許多人來說是一份偉大的禮物，以後仍然會是。

證道儀式由前光啟社社長嚴任吉神父進行，他回憶與丁神父過去種種，並介紹許多不為人知的互動過程。嚴任吉說，丁松筠的遺囑沒有親疏遠近的分別，他是愛大家的，他也希望面對死亡不要悲傷，而是輕鬆，能夠擁抱每一個人的，所以他的遺囑也影響了訃聞、典禮的氣氛。

副總統陳建仁代表總統蔡英文，到場致意頒發頒揚令。（記者方賓照攝）

殯葬彌撒司儀指出，丁神父希望殯葬彌撒可以簡短輕鬆。（記者方賓照攝）