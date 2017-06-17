蘭嶼首見大面積「蝕骨海綿」 不利珊瑚生態

蘭嶼玉女岩海域發現海綿覆蓋率提高，且多為蝕骨海綿。（環境資訊協會專案經理林育朱提供）

2017-06-17 09:36

［記者張存薇／台東報導］台灣環境資訊協會協同15名志工近日至台東縣蘭嶼海域為珊瑚礁體檢，3處地點珊瑚覆蓋率不錯，但玉女岩淺處的海綿覆蓋率高達17.5％、比往年高出許多，台灣環境資訊協會專案經理林育朱指出，這些海綿以「惡名昭彰」的蝕骨海綿為主，也是首度觀察到這麼大面積、頻繁的出現。

台灣環境資訊協會與15名志工近日至蘭嶼東邊的乳頭山、北邊的母雞岩和玉女岩調查，林育朱說明，3個地點的活珊瑚覆蓋率介於43.75至65％間，以國際標準來說，超過50％的活珊瑚覆蓋率就算優良，不過值得後續觀察的是玉女岩淺處的海綿覆蓋率高達17.5％。

她進一步說，以往這邊的海綿覆蓋率低於5％，這次面積廣、且多為蝕骨海綿，蝕骨海綿以往曾在綠島北部海域有發現過，這次是首度在蘭嶼發現，因為蝕骨海綿會與活珊瑚競爭底質的生活空間，成因與是否對生態系及珊瑚造成衝擊，還有待長期監測與觀察。

蘭嶼玉女岩海域發現海綿覆蓋率提高，且多為蝕骨海綿。（環境資訊協會專案經理林育朱提供）