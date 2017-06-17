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阿里山鐵路本線停駛 公路坍方單線通車

台鐵林鐵管理處今日宣布，受西南氣流及滯留鋒面影響，阿里山地區時雨量達50毫米，今日林鐵本線（嘉義至奮起湖）各級列車停駛。（資料照，記者曾迺強攝）

2017-06-17  07:43

〔記者曾迺強／嘉義報導〕受西南氣流及滯留鋒面影響，阿里山地區時雨量達50毫米，台鐵阿里山森林鐵路管理處今（17）日上午宣布，林鐵本線（嘉義至奮起湖）各級列車今天停駛，祝山線、沼平線及神木線3條支線則正常行駛，暫時不受影響。此外，阿里山公路部分路段坍方，雙向不通，公路單位原本預計今天上午10點可搶通，上午8點30分時提前宣布可單線雙向通車，並持續搶修。

鐵路管理處表示，因森鐵本線列車停駛、來不及搭乘或無法搭乘原預訂車次列車的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至台鐵局及林鐵各車站售票口辦理全額退票，免收退票手續費，停駛退票及退費、改乘等票務資訊，可洽林鐵嘉義售票處05-2256918、05-2229010，北門車站05-2768094，奮起湖車站05-2561007。

而嘉義縣台18線（阿里山公路）34.7公里觸口明隧道內及附近一處路段，因落石坍方，一度造成雙向不通，目前已可單線雙向通車。（08：40更新）

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