06/17 各報重點新聞一覽

永豐金控涉違法放貸三寶建設逾50億元，台北地檢署昨指揮調查局搜索永豐金及其負責人何壽川住所等13處，並以犯罪嫌疑人身分約談何壽川（右）、妻子張杏如。（資料照）

2017-06-17 06:32

自由時報

涉違貸逾50億// 永豐金錢進中國 偵訊何壽川

永豐金控去年才捲入鼎興牙材詐貸案，不料又涉及三寶建設違法放貸逾五十億元，以及利害關係人交易等案，被質疑利用複雜的財務操作，將錢不斷從台灣搬到中國；台北地檢署昨指揮調查局搜索永豐金及其負責人何壽川住所等十三處，並以犯罪嫌疑人身分約談何壽川、妻子張杏如，以及證人共廿三人，全案朝違反「證券交易法」的特別背信等罪嫌方向偵辦。

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台灣旅行法草案 美眾院亞太小組通過// 台美高層互訪 邁開步

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組十五日通過「台灣旅行法（HR535）草案」，這是美國國會議員提案後、邁向立法的第一步，若在參、眾兩院順利通過，未來台美高層互訪可望獲得解禁。對此，蔡英文總統昨也在推特上發文表示感謝，並承諾未來將持續合作維護區域和平穩定。

詳見台灣旅行法草案 美眾院亞太小組通過// 台美高層互訪 邁開步。

魏應充7月底入監 傳票發出

喧騰一時的味全混油案，二審智慧財產法院判前味全董事長魏應充兩年徒刑定讞，必須入監服刑。台北地檢署日前已發出傳票，傳喚魏應充在七月底報到入監。據透露，魏應充尚未收到通知，收到後將會報到入監。

詳見魏應充7月底入監 傳票發出。

蘋果日報

大放寬 特休5種方式可選

勞動部昨公告《勞基法施行細則》修正，共增修刪改16條條文，是該細則實施32年來最大幅修正，其中最關鍵是特休假給假方式大幅放寬，除先前預告可採曆年制或會計年度作為給假或結清計算基礎外，正式公告版還開放可讓勞僱雙方自行約定年度期間共5種方式，明天起生效。僱主認為管理上增加彈性，但勞工擔心計算複雜、特休假被吃掉了都不知道。

涉超貸50億 永豐金何壽川遭約談

弊端連環爆的永豐金控，董事長何壽川昨遭檢調搜索約談！何被檢舉涉嫌從8年前起，透過境外公司貸款給三寶建設董座李俊傑的J&R公司逾50億元，但該公司竟無營運和財報，也沒有提供足額擔保，北檢懷疑全案涉及放水核貸，昨指揮調查局北機站搜索永豐金總部等13處，並依違反《證交法》嫌疑人身分約談何壽川、張杏如夫婦和李俊傑等23人漏夜偵訊。

聯合報

吳郭魚病毒擴大！ 疫情已衝擊產業

吳郭魚湖泊病毒擴大，繼十三日桃園一家養殖場確診感染病毒，農委會擴大監測周圍一公里，昨又確診兩處埤塘驗出病毒，昨晚成立緊急應變小組全力防堵疫情。農委會追查三疫情場的魚苗來源場，經檢驗確認都是健康魚苗，且引進距發病間隔時間長，目前暫時排除病毒來自魚苗場。

強降雨來襲 今明全台警戒

第二波梅雨鋒面周三開始影響台灣，今受西南氣流及梅雨鋒面雙重影響，整體雨量將增加，西半部要提防豪雨成災，民眾外出要當心。公路總局統計至昨天下午五點，中橫德基、大禹嶺段，台廿九線那瑪夏段、南橫公路向陽段，有四處因豪雨路斷。

中國時報

柯文哲：兩岸僵著 不是辦法

台巴斷交餘波，會不會衝擊到雙城論壇？台北市長柯文哲16日表示，對是否出席雙城論壇的戰略思考，有時必須反向考量；他表示，「釋出善意，再看大陸的誠意」，僵下去互相嗆聲，讓彼此的關係更差，也不是辦法，現在距離7月還有一段時間，「情勢瞬息萬變，還早啦！」

郭正亮：大陸崛起 台灣不需調整策略嗎

面對台巴斷交的外交挫敗，民進黨立委郭正亮在《美麗島電子報》撰文表示，給台灣的啟示，是不應只局限對大陸的抵制，更應深思，如果連全球霸權美國，都不得不讓大陸進入自家後院，台灣應如何務實面對大陸，才能適應越來越受對岸勢力籠罩的亞洲？美國都有不得不適應大陸崛起的策略調整，台灣難道不需要嗎？