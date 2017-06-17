近日最顯著降雨！ 21縣市豪、大雨特報

中央氣象局指出，今天（17日）滯留鋒面持續影響，加上西南氣流再增強，預計將會出現這幾天以來最顯著的降雨。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-06-17 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（17日）滯留鋒面持續影響，加上西南氣流再增強，預計將會出現這幾天以來最顯著的降雨，氣象局於全台（除連江縣）發布豪、大雨特報，於台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等地山區，發布大豪雨特報。

氣象局表示，受到滯留鋒面持續影響，加上西南氣流再增強，天氣更為不穩定，預計將會出現這幾天以來最顯著的降雨，各地都容易有大雨或豪雨，尤其西半部地區更是有局部大豪雨以上等級降雨發生的機率。溫度方面，各地早晚低溫約22到26度，白天高溫中部以北及宜蘭、花蓮約25至27度，南部及台東約29、30度。

氣象局預估，週日（18日）至下週三（21日）滯留鋒面在台灣上空徘徊，搭配西南氣流帶來的水氣，全台各地天氣都相當不穩定，會有全面性且持續時間長的陣雨或雷雨，尤其西半部地區易有豪雨甚至大豪雨以上等級降雨發生。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天全台各地及外島地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 28 24 ~ 30 27 ~ 32 27 ~ 31

氣象局於全台（除連江縣）發布豪、大雨特報，於台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等地山區，發布大豪雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）