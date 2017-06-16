水雉首度棲息美濃繁殖 農民試種芡實迎來嬌客

珍貴保育鳥類水雉首度棲息美濃，成為全國唯一的野蓮棲息地。（記者陳文嬋攝）

2017-06-16 23:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局近年來推動美濃「里山」，發現珍貴稀有保育水雉來訪，卻不見嬌客移居繁殖，經專業團隊提供建議，農民自主試種芡實等，近來發現水雉築巢生蛋，令人振奮，原來水雉喜歡野蓮田覓食，還能為農民去除害蟲，凸顯人與生態相依相存，成為全國唯一水雉的野蓮棲息地。

高市穀倉美濃區好山好水，居民自發性推動「里山倡議」，農業局爭取農委會核定全國最大農業專區，栽種水稻、雜糧等農作物豐富，連野蓮種植面積也是全國之冠，成為美濃的特色農產品，近年來發現水雉來訪，卻一直等不到嬌客移居繁殖。

農業局委託專業團隊研究，發現美濃生態豐富，且氣候適合繁殖，水雉喜歡於野蓮田覓食，但為了育幼，需要將巢築在水中央相連的浮葉上，剛出生的幼鳥沒有飛行能力，會利用浮葉行走運動。

農民為了讓水雉到美濃棲息，於野蓮田旁自主試種芡實、菱角、睡蓮等，吸引水雉選擇芡葉築巢，近來還發現生了4顆蛋，可能是因芡葉直徑可以達2至3公尺，浮力與穩定性相對較高，才受到水雉的青睞。

農業局觀察水雉爸爸每天站在葉片中央，細心守護著還未破殼的孩子，不但避免敵人靠近，還要遮風避雨、躲太陽，只在雲朵飄過時，才進到旁邊水蓮田覓食，同時還會注意蛋的動靜，堪稱是鳥中模範父親。

值得一提的是，農民種野蓮最怕遇到草螟的蛾類幼蟲啃食葉面，阻斷野蓮生長，嚴重會導致死亡，卻是這些害蟲卻是水雉愛吃的食物，農民不需要使用農藥，引鳥來幫人清除害蟲，人護鳥、鳥幫人自有妙處，是最天然去除害蟲的方法。

農業局表示，水雉是水田生態系重要的保護傘物種，與白腹秧雞、紅冠水雞等生存環境相當，營造適合生存環境，形同保護多種水鳥，水雉全國數量20年幾乎消失殆盡，僅台南官田、高雄有穩定族群，成為高市繼洲仔、援中港濕地的棲息地。

美濃擁有全國最大的野蓮田。（記者陳文嬋攝）

美濃生態資源豐富。（記者陳文嬋攝）