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葡萄比賽前果園泡水 果農睡3日工寮排水奪銅

2017-06-16  23:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕梅雨鋒面不斷，瞬間大雨造成彰化二林地區不少葡萄果園淹水，百大青農譚國豐為免心血泡湯，連夜找來8台抽水機，24小時不斷抽水，甚至為防夜雨突襲，睡了3天工寮監督排水，以確保果實品質不流失，他的辛勞沒有白費，昨日參加彰化縣優質葡萄評鑑大賽，獲得第3名的肯定。譚國豐表示，農民無法與天作對，只能補勤致勝。

彰化縣政府於昨日進行全縣優質葡萄評鑑活動，由於彰化縣是全國葡萄產區最大宗，因此吸引縣內埔心、大村、溪湖、二林等地區共70組葡萄高手競賽，可是比賽前遭逢梅雨來襲，豪大雨幾乎讓各選手的產區淹水，等於增添評審難度，也考驗果農平時照料的功夫。

譚國豐表示，6月進入葡萄採收期，可是本月2日下午梅雨來襲，足足下了兩小時的豪大雨，造成果園邊的排水溝倒灌，淹至90公分高，只好趕快向友人調度8台抽水機來抽水，足足花了24小時才將水排乾，可是豪雨不停歇，只好睡在工寮3天，時時緊盯積水狀況。

譚國豐說，10年前接手父親酒釀葡萄的果園，並全面改為種植巨峰葡萄，厲行草生栽培與養殖雞、鴨、鵝自然農法，這次大雨，這群寵物就發揮作用，把爬到樹上的蝸牛吃光光，降低果實受損率，加上平時就做好田間管理，土壤碳氮比不失衡，最後再請葡萄吃B群，修復根部營養，面對高溫日照，也能快速恢復甜度。

譚國豐也說，葡萄成熟期一定要做好排水，否則果實內果刷萎縮、變短，就容易產生落果，甜度也會減退，2年前就是因為沒有即時把雨水排乾淨，造成甜度流失0.9度，未達18度標準，因此扣了9分，也摔掉名次，這次捲土重來，早已累積經驗做好準備，雖然農民靠天吃飯，但是勤於補強還是能致勝。

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  • 譚國豐的葡萄園，在參賽前夕，遇到梅雨襲擊，園區全面泡水。（記者陳冠備翻攝）

    譚國豐的葡萄園，在參賽前夕，遇到梅雨襲擊，園區全面泡水。（記者陳冠備翻攝）

  • 果園泡水，譚國豐趕緊調來8台抽水機抽水。（記者陳冠備翻攝）

    果園泡水，譚國豐趕緊調來8台抽水機抽水。（記者陳冠備翻攝）

  • 大雨成災，果農譚國豐調來8台抽水機猛抽水。（記者陳冠備翻攝）

    大雨成災，果農譚國豐調來8台抽水機猛抽水。（記者陳冠備翻攝）

  • 二林葡萄農譚國豐（左），利用排水奇招，讓果實迅速恢復甜度，順利奪下彰化縣葡萄評鑑第三名。（記者陳冠備攝）

    二林葡萄農譚國豐（左），利用排水奇招，讓果實迅速恢復甜度，順利奪下彰化縣葡萄評鑑第三名。（記者陳冠備攝）

  • 譚國豐的葡萄園採用自然農法管理，養殖許多鵝、鴨禽畜吃蝸牛。（記者陳冠備攝）

    譚國豐的葡萄園採用自然農法管理，養殖許多鵝、鴨禽畜吃蝸牛。（記者陳冠備攝）

  • 豪雨未造成嚴重災情，譚國豐葡萄迅速恢復採收跟出貨。（記者陳冠備攝）

    豪雨未造成嚴重災情，譚國豐葡萄迅速恢復採收跟出貨。（記者陳冠備攝）

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