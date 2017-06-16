新豐西瓜產季遇連續大雨 瓜農提心吊膽

連續兩波梅雨侵襲，新豐鄉部分香瓜等瓜田已出現葉面凋萎、藤蔓老化、果實腐爛的災情。（記者廖雪茹攝）

2017-06-16 23:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉西瓜節預計24日（下週六）登場，22日辦理西瓜評鑑，許多瓜農原本打算這個週末大量採收，但是連日雨下不停，讓農民們很頭痛，擔心大雨恐影響果實品質。

新豐鄉公所農業課表示，農特產西瓜、洋香瓜和哈蜜瓜，總面積約30公頃，其中以西瓜為大宗，佔15公頃，年產量約700公噸；西瓜以第1、2期採收為主，今年預定6月上旬進入大量採收期，但是繼6月初的梅雨侵襲，預估約有15公頃的瓜田（以洋香瓜和哈蜜瓜居多）受到影響，14日又開始連續下雨，讓瓜農們好擔心。

去年，新豐瓜農也是在產季前遇到暴雨又烈日；今年多數瓜農原定這個週末大量採收，沒想到又遇到梅雨，除了日前趁好天氣搶收少數成熟瓜果，多數農民只能靠經驗預做防範，加強排水，但勢必將影響下一梯的採收。有的農友為了參加22日的西瓜評鑑，會覆蓋乾稻草特別保護。

農業課和瓜農表示，瓜類作物最怕大雨積水和太陽暴曬。遇到短時強降雨，瓜田積水時容易細菌感染，導致葉面凋萎、藤蔓老化、瓜蒂枯黃，而影響到果實的品質；此外，瓜類根系易吸收水份，西瓜「滅頂」之後極易腐敗，須儘快摘除，否則會引來果蠅。

縣府農業處表示，一般雨後數日，才能看出西瓜實際損害程度，屆時將請公所協助調查及申報現金救助。

新竹縣災害應變中心表示，16日到21日將持續受滯留鋒面及西南氣流影響，西半部地區有豪雨、大豪雨或以上雨量發生的機率；根據氣象局預估，17日將達到最大雨量，包括竹北市、新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、寶山鄉等地預估累積雨量恐達300豪米，縣府透過LINE等多種管道，通知各公所、相關單位和里村長等，提醒山區、沿海及低漥地區居民提高警覺。

工務處表示，122號縣道（南清公路）等路段今天有小型落石發生，目前都已搶通，仍提醒用路人注意安全。

新竹縣新豐鄉許多瓜農原本打算這個週末大量採收，但是連日雨下不停，讓農民們很頭痛，擔心大雨恐影響果實品質。（記者廖雪茹攝）

連續兩波梅雨侵襲，新豐鄉部分西瓜已出現腐爛災情。（記者廖雪茹攝）

連續兩波梅雨侵襲，新豐鄉部分香瓜等瓜田已出現葉面凋萎、藤蔓老化、果實腐爛的災情。（記者廖雪茹攝）