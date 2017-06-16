| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

大成商工畢業校友 可以退便當費了

2017-06-16  22:46

［記者廖淑玲／雲林報導］大成商工前校長陳秀娟、夫婿黃曙曜涉嫌從94年至104年向4家便當業者收取回扣，被雲林地方法院依背信罪分別判刑，陳秀娟4年8個月、黃曙曜5年2月，並追徵3800萬元不法所得，雲林大成商工即日起受理93至103學年度近名萬校友申請退費，每人可退1000元至4000多元不等，代理校長紀博仁今天表示，一切依法院判決辦理。

大成商工在學校官網公布退費資訊，全文如下：

「親愛的畢業校友您好：

一、學校本於服務畢業校友職責，協助發放93-103學年度入學學生餐費退費案，目前第一階段已經處理101-103學年度入學有繳退費帳戶學生。

二、學校將寄發退費通知專函，請畢業校友提供撥款帳戶（畢業生本人），寄回給總務處或親送學校守衛室代收。

三、學校將於近期內寄發專函，請留意學校網頁公告寄發日期，若超過三天未收到再聯繫本校教務處註冊組，將補寄退費通知函。

四、退費金額以就讀本校學制，區分為建教合作班、正規班、實用技能班及升學班。

相關退費資料也可寄到以下信箱lunch@mail.tcvhs.ylc.edu.tw

大成商工關心您」，已有多人申請退費成功。

大成商工家長委員廖坤標今天說，原本也有許多家長反映主張不要零星退費，該筆費用希望成立基金會，作為該校學生急難救助或清寒優秀獎學金等公益使用，如今既已進行退費作業也只能先行發放，後續家長會將再與校方討論最妥善的作為。

廣告
  • 大成商工93-103學年度入學的畢業校友，可以退便當費了。（記者廖淑玲攝）

    大成商工93-103學年度入學的畢業校友，可以退便當費了。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾大成商工代理校長紀博仁表示，退費作業一切依法院判決辦理，重申學校目前一切正常。（記者廖淑玲攝）

    虎尾大成商工代理校長紀博仁表示，退費作業一切依法院判決辦理，重申學校目前一切正常。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 便當費 大成商工
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜土雞腿
夏季海鮮✧香炒花枝
日式✧嫩薑五花肉捲
肉丸怎麼做才好吃？
轉寄

標題：大成商工畢業校友 可以退便當費了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月16日‧星期五‧丁酉年五月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.