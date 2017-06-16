大成商工畢業校友 可以退便當費了

2017-06-16 22:46

［記者廖淑玲／雲林報導］大成商工前校長陳秀娟、夫婿黃曙曜涉嫌從94年至104年向4家便當業者收取回扣，被雲林地方法院依背信罪分別判刑，陳秀娟4年8個月、黃曙曜5年2月，並追徵3800萬元不法所得，雲林大成商工即日起受理93至103學年度近名萬校友申請退費，每人可退1000元至4000多元不等，代理校長紀博仁今天表示，一切依法院判決辦理。

大成商工在學校官網公布退費資訊，全文如下：

「親愛的畢業校友您好：

一、學校本於服務畢業校友職責，協助發放93-103學年度入學學生餐費退費案，目前第一階段已經處理101-103學年度入學有繳退費帳戶學生。

二、學校將寄發退費通知專函，請畢業校友提供撥款帳戶（畢業生本人），寄回給總務處或親送學校守衛室代收。

三、學校將於近期內寄發專函，請留意學校網頁公告寄發日期，若超過三天未收到再聯繫本校教務處註冊組，將補寄退費通知函。

四、退費金額以就讀本校學制，區分為建教合作班、正規班、實用技能班及升學班。

相關退費資料也可寄到以下信箱lunch@mail.tcvhs.ylc.edu.tw

大成商工關心您」，已有多人申請退費成功。

大成商工家長委員廖坤標今天說，原本也有許多家長反映主張不要零星退費，該筆費用希望成立基金會，作為該校學生急難救助或清寒優秀獎學金等公益使用，如今既已進行退費作業也只能先行發放，後續家長會將再與校方討論最妥善的作為。