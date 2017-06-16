超偶冠軍謝博安 自揭荒唐少年歲月

2017-06-16 22:02

［記者黃明堂／台東報導］超偶冠軍出身的藝人謝博安錄取台北藝術大學電影系，他今晚自揭荒唐少年歲月，國中難得考試超過50分，而且在教會是乖小孩，到學校卻專門打同學，但及時回頭。

財團法人愛心第二春文教基金會在台東為弱勢學生辦補救教學，今晚畢業餐會，特別邀謝博安這位大哥哥來分享他的人生，並一起唱歌。

謝博安說，聽到補救教學的學生都談到成績從不及格，躍進到80幾90幾分，他覺得被嚇到了，因為自己剛好相反，小時候成績不錯，國小五年級後就從沒考超過80分，到國中更滑落到50分以下。

他說，以前家庭溫馨，放學回家就聞到飯香，家人圍聚看電視，很熱鬧，自從小六那年爸媽離婚，都變了，回到家燈是關的，會看到桌上有100元，寫著「晚餐」。於是，他把恨帶到學校，國中一年級時交了很多朋友，當起校園流氓，常常帶著一票30個同學，圍打三年級的學長。他抽煙、喝酒、吃檳榔，各種壞事都做，也跳八家將，當陣頭流氓。

謝博安說，有一天，哥哥帶他上教會，也就跟著去了，在神前，他真的很乖，但到學校，照樣打同學。後來被國中退學，轉到別的學校，離開原有生活圈，人生開始有奇蹟似轉變，找到唱歌的興趣，開始戒煙，改掉壞習慣，開始運動，讓生活有意義。

謝博安說，即使如此，他的功課還是很差，學測後收到成績簡訊，他奇蹟似進步了3級分，事實上成績還是很低，理論上，根本上不了好的學校。

不過，他不輕言放棄，在自己的專長上努力，靠著面試98分，術科90分的成績，上了台北藝術大學電影系。

謝博安說，講自己的故事，是希望同學們不管家庭背景、成績好或不好，都要讓自己有專長，就能朝夢想前進。