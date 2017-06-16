連日豪雨農損達774萬 雲林占近一半

2017-06-16 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕近日受滯留鋒面引進豪雨影響，部分地區傳出農業災情，農委會今發布農損統計，截至今下午5點，估計損失約774萬元。

農委會分析，在各縣市損失中，佔最多的是雲林，損失為370萬元、占48%，其次依序為台中、嘉義縣及市，分別損失214萬元、80萬元、63萬元。

若以農產分析，農作物被害面積360公頃，換算無收穫面積60公頃；受損作物主要為一期水稻，被害面積292公頃，損失金額480萬元，其次為梨、西瓜、柿及義大利葡萄等，分別有53萬到27萬不等的金額損失。