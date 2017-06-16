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奇蹟似地活了下來 八仙傷者黃博煒「把愛傳下去」

2017-06-16  21:22

［記者黃捷／台北報導］八仙塵爆被害人黃博煒，全身90％燒傷面積，當時被醫院評估存活機率幾乎是零，卻仍告訴護理人員「我不會放棄，一定要救我！」如今他活了下來，儘管失去了右手及雙腿，他仍積極樂觀面對未來，更成為了一名講師，在犯罪被害人保護協會士林分會分享經歷，告訴志工們該如何鼓勵其他被害人，讓愛能夠傳承下去。

「生命鬥士」黃博煒在塵爆發生後被送往新光醫院急救，但情況一直不樂觀，父母曾忍痛詢問：「你想去另外一個世界當天使嗎？」他堅定回應：「我要活下去！」他的勇氣不僅感動各界，更在200多天治療後出院，連醫護人員都直呼「奇蹟」。

黃博煒曾說，他不會侷限在「失去什麼」，而是更在意「還能做什麼？」雖然四肢只剩下不靈活的左手，但他還有一顆清楚的頭腦，將努力恢復成為一個盡量正常的人，希望父母不用再為了他延後職場生活，儘早退休。

黃博煒除了到學校演講，日前更回到幫助過他的犯保士林分會，參加志工研習討論會，讓這些保護被害人的志工們，能真正了解到，被害人當下最需要的服務是什麼，並分享自己是如何走過傷痛，以正向積極的態度面對未來。

士林地檢署檢察長張清雲表示，志工訓練不但可以強化保護志工的專業知能，更可藉由彼此經驗交流分享，共同為被害人及家屬，尋求最大福祉，他並對於保護志工們無私的付出，表達衷心的感謝。

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  • 黃博煒回到犯保士林分會，分享自己是如何走過傷痛，並告訴志工被害人當下最需要的是什麼。（記者黃捷翻攝）

    黃博煒回到犯保士林分會，分享自己是如何走過傷痛，並告訴志工被害人當下最需要的是什麼。（記者黃捷翻攝）

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