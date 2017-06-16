大雨狂下沒法搶收 農民「頭殼抱著燒」

正值大西瓜產期，瓜農最怕梅雨來攪局。（記者張聰秋攝）

2017-06-16 20:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕受滯留鋒面及西南氣流影響，彰化地區今天雨勢不斷，明後周末假日，瞬間大雨、雷擊的機率更是大增，大雨大雨一直下，農田水源充沛過氾濫成災，農民一整天望著滂沱雨勢，一整天只出現間歇性雨停，連要搶收農作物的時機都快等不到，心在淌血。

根據氣象局發佈，今年6月第2波梅雨鋒面從星期三（14日）侵台後，預計下星期四（22日），天氣才會逐漸放晴，大雨造成民眾外出不便，徹底打亂民眾休假規劃，農民愁得快抓狂。

花壇鄉張姓稻農說，目前正進入水稻生育穀粒充實期或接近收穫階段，飽和稻穀最怕大雨浸水、強風倒伏，擔心收成不好，想趁天氣暫時轉晴，趕快下田搶收，無奈，雨越下越大，讓人「頭殼抱著燒」。

稻農心裡喊苦，菜農和果農心情也不好過，彰化縣溪湖果菜市場交易行情，今天產地每公斤平均批發價27.4元，交易量近80噸，量又以高麗菜和包心白菜最多，不少菜農以「落袋為安」的心境形容說，先收成先拋售，晚上才好入睡。

正值西瓜產期，西瓜易因雨水充沛氾濫而影響甜度甚至腐爛，縣內福興、埔鹽等瓜農，冒雨搶收上市，西瓜接連被大雨淋過，賣相變差，有瓜農說，中部地區今天大西瓜產地批發價每公斤平均11.7元，價格略跌。

這波梅雨持續到下星期，縣府農業處副處長郭至善呼籲農民，針對當前主要栽培作物，應儘速做好防雨管理措施，讓受害損失降至最低，尤其是成熟的水稻，最好在豪雨過後積極收割，避免發芽。