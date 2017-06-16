921地震18年後 小學生從自己的鏡頭看家鄉

2017-06-16 21:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕18年前的921大地震重創台灣，南投中寮永康國小也曾是重災區之一，如今友信醫療首度和立賢教育基金會攜手進入偏鄉，為永康國小小朋友上了1年的攝影課，透過繪畫、遊戲激發小朋友的靈感，從自己的鏡頭，看見獨特的家鄉面貌。立賢基金會今天為小學生舉辦攝影展，有小學生表示，拍照的過程很開心，最吸引他的是天空藍藍的顏色。

友信醫療過去曾在地方育幼院關懷幼童，關心流浪狗醫療狀況，這次與立賢基金會合作，首度走入偏鄉教育，希望藉由攝影課程幫助學童找到自我亮點。

友信醫療集團營運長畢人文表示，之所以選擇攝影課程，是希望小朋友的靈魂之窗能透過相機把對家鄉的觀察照出來，彼此分享在同一塊土地上長大，為什麼看的東西會不一樣。永康國小六年級的林姓小學生說，拍照的過程讓他覺得很開心，最喜歡的地方是學校，最有感覺的顏色則是藍藍的天空，課程雖然結束但自己還是會一直拍下去。

永康國小校長陳建志表示，過去學校也曾將家鄉特色帶入學校課程，但這次攝影課程才真正帶領小朋友走入家鄉，此外還舉辦了小小記者營，找來社區耆老、寺廟文化代表和小朋友訪談，不僅小朋友收穫很多，社區耆老也感受到，如果孩子從小就有機會了解社區運作和脈絡，對長遠的社區發展才有正面幫助。