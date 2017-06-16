台版「神鬼奇航」 清代「執照」看見海盜在台事蹟

2017-06-16 20:31

［記者劉婉君／台南報導］好萊塢電影「神鬼奇航」講的是海盜船長的冒險故事，200年前，台灣也有一位勢力龐大的強盜。正在台南市鄭成功文物館展出的「契紙非凡―南瀛古文書特展」中，有一張清嘉慶年間的官方執照，背後就是當時稱霸台灣海峽的海盜蔡牽，肆虐台灣的故事。另外，現代人出國要護照，清代台灣的官員返回中國也要出示護照證明身分。

台南市文化局表示，明、清時期，有許多海盜橫行於中國福建與台灣、澎湖一帶，福建海盜蔡牽活躍於乾隆、嘉慶年間，為當時華南地區的海盜首領，曾在台灣北部滬尾（今淡水區附近）建立政權，許多地方商人、世族都向他繳交保護費。嘉慶9年（1804年）4月，蔡牽對台南鹿耳門地區進行劫掠，地方官吏無力圍勦，民眾攜家帶眷外逃。此次展出的嘉慶11年執照，就是官府平定海盜後，民眾因原有存放家中的房地及產業所有權資料散軼，向官府申請土地所有權文書登記，由署福建台灣府鳳山縣發出的執照。

「契紙非凡－南瀛古文書特展」展出橫跨清康熙年間至日治時期的財產賣契、典契及鬮書等古文書，帶民眾認識當時民眾的生活及經濟活動。清光緒21年（1895年）的護照，則只有一張紙，當時台灣的官員欲內渡返回清廷，在進出關防時，都必須持有護照證明身份。