凌空放個大水箱接水 桃機防漏惹爭議

連日大雨造成桃園國際機場第二航廈出境大廳有幾個報到櫃台上方有雨水滲漏現象，機場公司臨時以塑膠收納箱盛接漏水。（記者朱沛雄攝）

2017-06-16 20:21

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕梅雨鋒面來襲全台雨勢不斷，桃園國際機場第二航廈出境大廳有幾個報到櫃台上方有雨水滲漏現象，造成航空公司地勤人員作業不便，機場公司臨時以塑膠收納箱盛接漏水。

不過接水的塑膠箱只用兩根木棍架起來，讓在底下作業的地勤人員膽戰心驚，擔心塑膠箱積水過重掉下來，地勤人員及電腦設備首當其衝，甚至波及辦理報到的旅客，旅客看到這種簡易粗糙的防漏措施，不禁感嘆一場大雨便讓國家大門醜態畢露。機場公司接獲反映後，將原本的塑膠箱換成吸水棉，避免掉落造成的危險。

桃機公司表示，第二航廈的設計採節能環保概念，屋頂是大片的採光罩，用來引進自然光照明，採光罩是用矽膠膠條接合，航廈啟用有17年，這些矽膠條應該是老化失效，再加上日曬熱脹冷縮效應，才會產生滴漏現象，而這些矽膠接合的總長度超過40公里，維修有一定的難度，工程人員將會在天候放晴後，進快作檢測與修繕。

連日大雨造成桃園國際機場第二航廈出境大廳有幾個報到櫃台上方有雨水滲漏現象，機場公司臨時以塑膠收納箱盛接漏水。（記者朱沛雄攝）