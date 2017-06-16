太扯！戶外降大雨 新莊國民運動中心室內下小雨

外頭降暴雨，新莊國民運動中心的室內跑道近日也跟著下起小雨，地面積水。（記者葉冠妤攝）

2017-06-16 19:46

〔記者葉冠妤／新北報導〕近日頻繁降暴雨，新北市的新莊國民運動中心室內慢跑道也跟著下起小雨，地面濕滑，兒童遊戲室則積水嚴重，暫時關閉，新北市議員何淑峰指出，新莊國民運動中心即將作為世大運場館之一，舉辦期間又逢8月颱風季，屆時遇雨就開始滴滴答答，豈不貽笑國際？新北市體育處回應，研判雨勢過大，雨水才由玻璃帷幕等滲入，日後將隨時巡視改善。

何淑峰表示，最近常常下大雨，當初斥資11億元的新莊國民運動中心，同時也是新北市運動人數最多的國民運動中心，每年逾120萬人次到館，運動民眾每天進進出出，甚至去年才剛換新的營運廠商，現在竟傳出3樓室內跑道、兒童遊戲室漏水的情況，實在情何以堪？

何淑峰說，除了運動民眾權益受損，尤其新莊國民運動中心在8月舉辦的世大運將作為賽事場館之一，加上當時適逢颱風季節，若體育處不及時補救，屆時來自世界各地的選手撞見運動中心室內到處積淹水，地面鋪滿抹布、擺著警示牌，「畫面就太難看了！」

民眾黃小姐也說，如果遇到下雨天，就會特地到運動中心的室內跑道跑步，沒想到連室內跑道也跟著「下雨」，那建置室內跑道的意義何在？

新北市體育處長洪玉玲解釋，近來因連日大雨有滲水狀況，研判室內跑道滲水點是因玻璃帷幕邊緣矽利康老化所造成，兒童遊戲室則是由室外鋁製踢腳板滲入雨水。

洪玉玲表示，目前兒童遊戲室已施打發泡海綿阻絕滲水，室內跑道因滲水面積較小，先保持乾燥，等天氣好時會全面修補玻璃帷幕邊緣，體育處也已經請運動中心人員隨時留意氣象，並巡視留意各場域，若有滲水情形發生，一定會在第一時間進行現場清理，區隔或暫停開放該區域，待現場恢復乾燥後再開放，絕對保障民眾使用安全。