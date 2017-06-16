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登無人島領畢業證書 將澳國中全國唯一

2017-06-16  21:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖擁有許多離島，以大海子民自居，將澳國中位於二級離島中的離島，今天辦理海洋畢業典禮，是全國唯一划獨木舟登上無人島-「金瓜仔嶼」領取畢業證書的學校，讓畢業生們成為真正的海洋子民。

畢業生面臨的第一道關卡是「獨木舟划行至無人島」。在國中三3年中，畢業生跟隨著將澳國中「海洋教育」活動，從事「獨木舟、SUP、風浪板、風帆」等親海載具的學習。畢業生須操作獨木舟，划行約1234公尺的距離，登上將軍澳嶼旁的無人島-金瓜仔嶼。雖然天公不作美 ，但經過約20-30分鐘的航程，都成功地抵達金瓜仔嶼。

隨著登島儀式的完成，海洋畢典也進入主軸：「將中天籟之戰」。在將中3年課程中選出最具代表性的5個項目：羽球、繪畫、吉他、直笛、田徑，由5位老師擔任關主，畢業生必須在該項目與關主老師進行PK對戰。在經歷過5個項目的嚴酷挑戰後，畢業生終於來到取得畢業生書的最終關卡「將中頂尖對決-吃西瓜大賽」，由畢業班學生勝過在校生。

海洋畢典來到了尾聲，畢業生終於通過師長給予的所有考驗，在美麗無人島與遼闊的大海上，由葉天文校長頒發畢業證書，獲得全校師生與家長們的滿滿祝福。最後，再從金瓜仔嶼划獨木舟返回故鄉將軍澳嶼，留下國中生涯中最美好的完美句點。

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  • 全國唯一在無人島舉行畢業典禮，將澳國中畢業生領取證書。（將澳國中提供）

    全國唯一在無人島舉行畢業典禮，將澳國中畢業生領取證書。（將澳國中提供）

  • 畢業生克服天氣不佳的挑戰，順利登上金瓜仔嶼。（將澳國中提供）

    畢業生克服天氣不佳的挑戰，順利登上金瓜仔嶼。（將澳國中提供）

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