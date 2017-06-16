小琉球首創「海灘貨幣」 撿垃圾也能變現金

小琉球海灘貨幣七月等你換。（海湧工作室提供）

2017-06-16 19:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全國首創的海灘貨幣，暑假將在小琉球發行流通！

用電腦「挖礦」虛擬貨幣風行，從比特幣到近期乙太幣，但夏季電價高用電兇，不如出遊到小琉球「挖貨幣」，還能為環境盡一分力，大鵬灣國家風景區管理處與海湧工作室七月合辦5場「愛龜淨灘接力賽」，每2公斤垃圾就能兌換海灘貨幣，島上已有35間商家響應，垃圾真的會變現金。

「Beach Money」海灘貨幣由日本環保衝浪客發起，邀請遊客到海邊撿海漂玻璃，一定大小的玻璃可在特定店家做消費，藉此吸引遊客在撿玻璃的同時注意到海漂垃圾日益嚴重的問題。

海湧工作室林佩瑜是發起人之一，她表示，烈日淨灘難免讓人打退堂鼓，希望淨灘可變得更有趣，於是引進「海灘貨幣」，欣慰不少小琉球的店家愛護家鄉，都提供折價方案，海漂玻璃已被磨鈍請放心使用，現正全力搜集並替海漂玻璃畫上海龜為主的圖案，打造小琉球專屬貨幣。

海湧工作室強調，小琉球地區想加入海灘貨幣兌換站的商家現正招商中，預計到6/30日！（招商連結）

鵬管處許主龍處長表示，歡迎民眾暑假前來小琉球遊玩的同時，更別忘了參加寓教於樂的「愛龜淨灘接力賽」活動！5梯次分別為7/22、7/23、7/26、7/29、7/30；活動當日下午1點逕自琉球遊客中心集合，而且出發前會有一場帶大家認識綠蠵龜的精采演說。

鵬管處表示，活動也製作參加兌換的店家所在位置及可兌換的項目，現在食宿遊購行等出遊必備元素，全都有店家參與，詳情可以參閱海灘貨幣兌換站地圖。

鵬管處並呼籲，夏日用電腦「挖礦」比較貴，歡迎到小琉球渡假淨灘換「貨幣」。而淨灘時減少使用防曬乳，連續住宿則請民宿不更換寢具，渡假同時減少垃圾與廢水。