衝刺港澳客 高市到香港辦高雄觀光推介會

2017-06-16 20:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕目前香港高雄每週有超過154班直飛航班，高市府為衝刺港澳客市場，今天下午在香港舉行高雄觀光推介會，推出「高雄夏日Party」，希望吸引港客來高雄度週末。

據統計，去年來台觀光的港澳客達139萬7千餘人次，其中住宿高雄約21萬7千人，佔比僅15.6%，高雄市觀光局認為港澳市場還有極大開發空間。

高雄市觀光局長曾姿雯指出，港澳旅客是高雄國際旅客第二大客源市場，僅次於日本，今年4月，來台香港旅客人數達19萬人次，比去年同期成長72％，面對中客團縮減，希望能擴展暑期港澳親子與自由行旅遊客群。

曾姿雯今天下午率18位旅遊觀光相關業者，前往香港銅鑼灣舉行高雄觀光推介會，以「高雄夏party」為主題，強打夏日人氣活動「旗津黑沙玩藝節」與農村、文創之旅。

觀光局特別邀請「四王一后」─高雄沙雕藝術家陳坤田（阿田師）、黑沙搖滾歌手劉維中、水果分子冰郭威志、立體咖啡拉花張桂芳、野放食旅張景昱等人，把精湛手藝及高雄在地食材帶到香港，現場創作沙雕、熱情演唱、還有在地水果液態氮分子冰、3D立體咖啡拉花和現煮海鮮粥。

觀光局並邀請落腳高雄開店，超人氣的香港網紅插畫天王爵爵&貓叔，到場分享高雄私房旅遊，也推出由野放食旅、果然紅鄉野學堂、叁捌旅居、梓官漁會打造的哈瑪星海甜星、美濃生態文化遊、鹽埕深夜食飲劇場、戀戀蚵子寮等遊程，未來將結合旅行社上架，提供港澳旅客多樣選擇。

曾姿雯強調，高雄是一個充滿熱情活力的城市，不只公共建設越來越完備，服務品質也持續提升，港澳喜歡的大自然、文創、老街、美食等，高雄各行各業都有達人，這次讓達人用不一樣的推廣方式，希望讓香港觀光業界對高雄有更深認識，能與航空及高雄飯店業者合作，規劃更多元機加酒遊程，讓自由行旅客選擇！

曾姿雯說，目前香港高雄每週超過154班直飛航班，很適合香港民眾於週五下班後，直接飛來高雄度週末，尤其從高雄機場搭捷運到市區不用半小時，對習慣使用大眾運輸交通工具的港客而言，相當便利。