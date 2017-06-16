「閃雨縫」農民搶割水稻 草屯農會收購來者不拒

草屯農民搶割稻子馬不停蹄地繳到農會倉庫。（記者陳鳳麗攝）

2017-06-16 19:32

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕豪雨前晚狂下，有「南投縣米倉」之稱的草屯鎮，稻子倒伏的數量增加，農民趁今日上午雨勢暫歇搶割稻子，草屯鎮農會全面開倉收購濕穀，並保證不管品質好壞全數收購，收購價從100公斤950到970元不等，數小時就收購了200多公噸。

草屯鎮種稻面積3000多公頃，是南投縣種水稻最多的鄉鎮，前日第2波豪雨報到，水稻倒伏的情況增多，若豪雨繼續下，水稻泡在水裡時間太久就會發芽，因此今日上午有短暫的天氣放晴，農民趕緊搶割，並火速送到草屯鎮農會的倉庫繳交。

草屯鎮農會東、西兩個倉庫，今日已開倉收購農民運來的濕穀，倉庫工作人員，會先、秤重、取樣，並計算該批稻穀的成熟度，據此分級計價，今日的收購價每百公斤最高達970元，最低的約950元。與老天搶時間的農民，中午也沒有休息，在倉庫區排隊繳交稻穀。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁說，一期稻作原本可豐收，如今遇到兩波豪雨，農會體恤農民的辛苦，倒伏、發芽、不夠成熟的稻子都來者不拒，品質好的會加價，差一點的也都會保其價格。

繳交濕稻穀的稻農則說，因氣象報告16日下午起又有2、3天豪雨，不能再等其自然成熟，為了降低損失才搶割，但搶割還是會降低收購價格，心裡仍很不捨。

草屯農會倉庫人員取樣再秤重看濕穀成熟度。（記者陳鳳麗攝）

草屯農會人員出示農民繳交的稻濕穀，稱這樣的濕穀就是「青黃不接」。（記者陳鳳麗攝）

農民閃雨縫搶割水稻，中午也趕著排隊繳交稻穀。（記者陳鳳麗攝）