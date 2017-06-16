愛基會台東辦補救教學 鹿鳴酒店贈畢業晚餐

2017-06-16 21:05

〔記者黃明堂／台東報導〕財團法人愛心第二春文教基金會（愛基會）在台東辦弱勢學生補救教學，提昇課業能力，今年有20多人國小畢業，鹿鳴温泉洒店今晚特別招待他們畢業餐會，並由國中學長姐經驗分享。

愛基會成立超過15年，主要工作為補救教學、課後陪讀、愛心圖書室、生命教育等項目，在台東服務2年來，已有90多人受惠。

愛基會培訓30多位大學生及社會人士當課輔老師，授課對象包括豐田、卑南、利嘉國小及卑南國中棒球隊，還有桃源國中學生。

以生態美食及特色旅遊聞名的鹿鳴溫泉酒店，與愛基會合作，為補救教學班的小六學生，舉辦畢業餐會，鼓勵這群孩子升上國中後，仍要努力向學、追求卓越。

畢業餐會上，愛基會特地邀請超級偶像歌唱比賽冠軍謝博安現場吉他演奏，搭配孩子的溫暖清澈的聲音，就連飯店的旅客都佇足停留，享受美妙的音樂。

即將進入大學就讀的謝博安，也跟學生分享平時半工半讀，雖然很辛苦，但他奮鬥不懈、堅持追求音樂夢想，正是愛基會補救教學班學生們最好的榜樣。

鹿鳴酒店也特別邀請了愛基會補救教學班的國中生一起用餐，讓他們現身說法，以自身經驗，向學弟妹們分享國中生活的致勝秘訣。

愛基會執行長蘇茜致贈感謝狀給鹿鳴溫泉酒店的林惠就執行董事，感謝鹿鳴今年初才剛招待愛基會的孩子們體驗熱氣球繫留，不到半年又為孩子們舉辦畢業餐會，是企業回饋鄉里、造福本地學子的最佳表率。