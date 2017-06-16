會考滿分 她捨北一女選讀最近的社區高中！

新北市高中優免報到率達9成，學生認同就近入學。（記者翁聿煌攝）

2017-06-16 20:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市106學年度高中職優先免試入學今天辦理報到，林口區崇林國中學生陶韋辛，認同就近入學理念，以國中會考5A++作文6級分的滿分成績，就近申請林口高中，林口高中校長賴春錦說，就近入學可節省每天通學時間，還可申請繁星入學機會，校方也會以最好的資源用心栽培。

新北市高中職優免入學15日放榜，今天辦理報到，31所學校共錄取2261人（含增額），報到人數達2043人，總報到率高達90%，其中林口、三重、海山、樹林、秀峰、丹鳳、明德、安康、石碇、清水、三民、錦和、竹圍、光復、北大、泰山高中、新北高工及鶯歌、淡水商工共計19校報到率高達95％至100％。

教育局中教科長何茂田樂見優免管道讓國中9年級學生，有機會就近選擇優質社區高中職優先入學，符合12年國教理念，落實「在地就學」精神，教育局為鼓勵學生就近入學，特別提供會考績優入學獎學金，若會考成績達2A至5A++同學，選讀新北市公立高中職學校，將依選讀高中職學校類別分別核發2萬至11萬元就近入學獎學金。

今年有崇林國中學生陶韋辛，會考獲得5A++及寫作測驗6級分的滿分就近選讀林口高中，她在校內3次的模擬選填，都以林口高中為唯一志願；她優免榜首進入林口高中就讀，板橋高中報到生黃韋綺畢業於板橋區中山國中，會考成績34分可錄取北一女，黃韋綺獲家長支持，就近選填板橋高中。