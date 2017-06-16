醫病》肺腺癌拒治療惡化 標靶藥物治療見效

2017-06-16 19:26

〔記者陳建志／台中報導〕肺癌是國人癌症前幾名，南投一名8旬老翁，檢查發現罹患肺腺癌後因擔心手術、化療副作用未積極治療，直到氣喘、胸痛症狀越來越嚴重，才發現腫瘤已長到5公分，確診為肺腺癌第4期，所幸及時和醫師配合，接受標靶藥物治療，2個月後，腫瘤明顯縮小至2公分，又恢復多年來早起「巡田水」的生活。

亞大醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓表示，這名81歲的老翁之前因氣喘就醫檢查，發現肺部長了腫瘤，卻因年紀大，擔心手術、化療對身體產生副作用，選擇不做任何治療和癌細胞和平共處，沒想到氣喘、胸痛越來越嚴重，就醫檢查後才發現腫瘤已長到5公分，肺部並產生大量積水，確診為肺腺癌第4期。

戴芳銓醫師表示，老翁得知病況萬念俱灰，經醫療團隊不斷打氣、溝通後，終於決定接受標靶藥物治療，2個月後追蹤，發現腫瘤縮小為2公分，積水也大幅改善，又重新恢復過去的正常生活。

戴芳銓醫師指出，肺癌可分為「小細胞肺癌」與「非小細胞肺癌」，肺腺癌屬後者，約佔肺癌比例一半，40歲以上民眾是好發族群，提醒民眾若慢性咳嗽持續3週以上，且痰中帶有血絲，容易氣喘、胸痛、體重異常減輕，甚至頸部摸到腫塊等症狀，一定要儘快就醫治療。

戴芳銓並建議民眾，平時不要抽菸，並遠離空污危害，若需長期在化學、石棉等環境工作，一定要戴口罩，才能減少吸入致癌物質。