| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

醫病》肺腺癌拒治療惡化 標靶藥物治療見效

2017-06-16  19:26

〔記者陳建志／台中報導〕肺癌是國人癌症前幾名，南投一名8旬老翁，檢查發現罹患肺腺癌後因擔心手術、化療副作用未積極治療，直到氣喘、胸痛症狀越來越嚴重，才發現腫瘤已長到5公分，確診為肺腺癌第4期，所幸及時和醫師配合，接受標靶藥物治療，2個月後，腫瘤明顯縮小至2公分，又恢復多年來早起「巡田水」的生活。

亞大醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓表示，這名81歲的老翁之前因氣喘就醫檢查，發現肺部長了腫瘤，卻因年紀大，擔心手術、化療對身體產生副作用，選擇不做任何治療和癌細胞和平共處，沒想到氣喘、胸痛越來越嚴重，就醫檢查後才發現腫瘤已長到5公分，肺部並產生大量積水，確診為肺腺癌第4期。

戴芳銓醫師表示，老翁得知病況萬念俱灰，經醫療團隊不斷打氣、溝通後，終於決定接受標靶藥物治療，2個月後追蹤，發現腫瘤縮小為2公分，積水也大幅改善，又重新恢復過去的正常生活。

戴芳銓醫師指出，肺癌可分為「小細胞肺癌」與「非小細胞肺癌」，肺腺癌屬後者，約佔肺癌比例一半，40歲以上民眾是好發族群，提醒民眾若慢性咳嗽持續3週以上，且痰中帶有血絲，容易氣喘、胸痛、體重異常減輕，甚至頸部摸到腫塊等症狀，一定要儘快就醫治療。

戴芳銓並建議民眾，平時不要抽菸，並遠離空污危害，若需長期在化學、石棉等環境工作，一定要戴口罩，才能減少吸入致癌物質。

廣告
  • 亞大醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓（右）提醒年長民眾，若疑似罹癌應積極接受治療。圖中非新聞當事人。（記者陳建志攝）

    亞大醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓（右）提醒年長民眾，若疑似罹癌應積極接受治療。圖中非新聞當事人。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 肺癌 醫療資訊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜土雞腿
夏季海鮮✧香炒花枝
日式✧嫩薑五花肉捲
肉丸怎麼做才好吃？
轉寄

標題：醫病》肺腺癌拒治療惡化 標靶藥物治療見效


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月16日‧星期五‧丁酉年五月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.